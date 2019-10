Die Offene Jugendarbeit Ascheberg (OJA) meldet viele freie Plätze im Herbstferienprogramm. Im Einzelnen:► Fahrt zum Movie Park, Halloween, fünf freie Plätze am 17. Oktober (Donnerstag), Kosten 20 Euro, Abfahrt 13 Uhr an der OJA, Rückkehr etwa 23.30 Uhr an der OJA. Für Jugendliche ab zwölf Jahre.► Horror Backen in der OJA Ascheberg, vier freie Plätze, 18. Oktober (Freitag) Kosten: zwei Euro, 15 bis 17 Uhr für Kinder ab sechs Jahre.► Escape Room Münster, sechs freie Plätze, (21. Oktober) Montag, Kosten zehn Euro, Abfahrt 16 Uhr an der OJA, Rückkehr 19.30 Uhr an der OJA, für Jugendliche ab 14 Jahre.► Selbstbehauptungskursus für Jungs, viele freie Plätze, 21./22. Oktober (Montag/Dienstag) von 10 bis 13 Uhr in der Turnhalle der Profilschule, Kosten zehn Euro, für Jungs von sechs bis zwölf Jahren.► Kürbisschnitzen in der OJA Ascheberg, sieben freie Plätze, 22. Oktober (Dienstag), von 14.30 bis 16.30 Uhr, Kosten zwei Euro, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren.► Feuertag in der OJA Ascheberg, zehn freie Plätze, 24. Oktober (Donnerstag) von 14.30 bis 19 Uhr, Kosten zwei Euro, für Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren.► Kürbisschnitzen im JuIn Herbern, fünf freie Plätze, 25. Oktober (Freitag) von 15 bis 16.30 Uhr, Kosten zwei Euro, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren.► Anmeldungen unter ✆ 0 25 93/78 21 (auf AB sprechen), team@oja-ascheberg.de oder einfach persönlich während der Öffnungszeiten vorbeikommen.