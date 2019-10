Der Bürgerantrag vom Herberner Altenhamm ist vom Haupt- und Finanzausschuss an den zuständigen Fachausschuss überwiesen worden. Fachbereichsleiter Klaus van Roje erläuterte dazu den aktuellen Sachstand. Es gebe vier Varianten, die in einem Verkehrsgutachten geprüft würden. In dem Zusammenhang seien auch Daten für die Kreuzung Werner Straße, Menses Mühle und Bockumer Straße erhoben worden. Auf der B 54 seien wöchentlich 39 891 Verkehrsteilnehmer unterwegs. An Menses Mühle seien 15 829 Autos und Zweiräder gezählt worden. Skeptisch sehen Verwaltung und Ausschussmitglieder die Zahl von nur 2857 Verkehrsteilnehmern pro Woche auf der Bockumer Straße. Um den Knotenpunkt, an dem sich Politiker einen Kreisverkehr wünschen, besser einschätzen zu können, müsste auf jeden Fall nachgezählt werden, glaubt van Roje.

Bei den gewählten Modulen habe die Gemeinde bisher auf einen Anwohnerworkshop verzichtet. Er koste 3000 Euro und sei bei klarer Sachlage verzichtbar. Wenn es allerdings schwieriger sei, die Ergebnisse zu bewerten, könnte so ein Modul später eingekauft werden. Doch zuerst hat der Fachausschuss das Wort.