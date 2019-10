Pralinenküche im Pfarrheim ist voll im Trend

Zutaten: 200 Gramm Nougat; 200 Gramm Marzipanrohmasse; 125 Gramm Puderzucker; zehn 10 Gramm Pistazien (fein gehackt); zwei Esslöffel Kirschwasser; 100 Gramm Zartbitterkuvertüre.Zubereitung: Die kalte Nougatmasse in 1x1-Zentimeter-Würfel schneiden, zu Kugeln formen, kaltstellen. Kirschwasser, feingehackte Pistazien und Puderzucker in Marzipanrohmasse unterkneten. Marzipanmasse zu einer etwa zwei Zentimeter dicken Rolle formen. In so viele Stücke schneiden, wie Kugeln vorhanden sind. Die Marzipanstücke auf einer mit Puderzucker bestäubten Tischplatte flach auseinander drücken. Die Nougatkugeln drauflegen. Die Marzipanmasse darumlegen, an den Rändern gut andrücken und zu kleinen Kugeln formen. In die geschmolzene Kuvertüre tauchen und dann fest werden lassen.