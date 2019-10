Nächtlicher Großeinsatz der Polizei im Ascheberger Westen. Am Sonntagabend wurde den Ordnungshütern ein verdächtiger Mann in Soldatenuniform, der ein Gewehr mit sich führt, gemeldet. Die Zeugin gab an, ihn im Bereich Haselburger Damm/Neue Herberner Straße gesehen zu haben. „Solche Hinweise können wir nicht ignorieren, deswegen gab es eine intensive Suche“, informiert Polizeisprecherin Vanessa Arlt auf WN-Anfrage. Ein Hubschrauber war im Einsatz, mehrere Polizeiwagen vor Ort zu sehen. Teilweise fuhren sie mit einem Strahler durch die angrenzenden Straßen. Die Suche verlief ergebnislos. Die Suche verlief ergebnislos, ein Mann in Unform wurde nicht gefunden, die Suche nach rund einer Stunde eingestellt. Der Hubschrauber dreht wieder ab. Weil wegen einer nahen Asylunterkunft der Staatsschutz übernahm, waren Ascheberger in Sorge.

Gestern Nachmittag nach den ersten Berichten dann die Wende: Bei der Polizei meldete sich ein 28-Jähriger. Er gab und gab an, als Jagdausübungsberechtigter des Gebietes an der Neuen Herberner Straße unterwegs gewesen zu sein. Die Polizei berichtet: „Er trug dabei seine Jagdkleidung und führte sein Gewehr in erlaubter Weise mit.“ Damit löst sich die Aufregung in Wohlgefallen auf.

Erstaunlich: Bei Facebook sorgte die unbeantwortete Frage, was im Ascheberger Westen los sei, für Hochkonjunktur in der Gerüchteküche. Der kreisende Hubschrauber wurde als bedrohlich empfunden. Anfangs war von einem Hubschrauber die Rede, dann von zwei und am Ende vier. „Es war tatsächlich nur einer“, informiert die Polizei. Auch Mutmaßungen schossen ins Kraut. Am Ende wurde in den zugehörigen Post eifrig gelöscht.