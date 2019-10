Der Ascheberger Ski- und Bob-Club veranstaltete jetzt sein jährliches Doppelkopf-Turnier. 28 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung und trafen sich bei bestem Wetter. In gemütlicher Atmosphäre wurde mit viel Spaß und Begeisterung um den Sieg gerungen. Auch in diesem Jahr fanden sich wieder eine Rommé-und eine Kniffel-Runde zusammen. Bei Kaffee und Kuchen gab es eine stärkende Pause. Und am frühen Abend standen die Gewinner fest. Der beste Doppelkopf-Spieler war in diesem Jahr Hansi Brambrink, die niedrigste Punktzahl beim Rommé erreichte Ina Deichmann. Kniffelkönig wurde Wolfgang Erkens. Nach der Siegerehrung klang die Veranstaltung gemütlich aus. Vier riesige Familienpizzen stillten am Abend den Hunger der gut gelaunten Gruppe. Fazit der aktuellen Präsidentin Jutta Lamboury: Eine gelungene Veranstaltung.