Die Planungen für das anstehende Kartoffelfest am 26. Oktober (Samstag) gehen in die Endphase. Die Mitglieder von Herbern Parat setzen in diesem Jahr auf die ortsansässigen Vereine, die sich auf dem Fest präsentieren. Damit das Fest einen gemütlichen Ausklang findet, haben die Organisatoren dafür gesorgt, dass die Weinlaube der KFD und eine Bühne von der Veranstaltungstechnik „Vorsicht Musik“ in Höhe des Jagdgeschäftes Lendermann (Einfahrt zur Reparaturwerkstatt Stentrup) auch nach 18 Uhr noch zum Verweilen einladen.

„Es wird schön voll auf der Südstraße, wir haben noch mehr Stände als im vergangenen Jahr“, sagte Marktmeister Manfred Suthues.

Die „Treckerfreunde Brügge-Mühle“ wie auch der landwirtschaftliche Ortsverein mit ihren Kartoffel-und Apfelexperten, Landjugend und die Landfrauen, SV Herbern, Heimatverein sowie der Imkerverein werden die Veranstaltung wie gewohnt unterstützen. Für Spaß für die Kleinsten werden eine Hüpfburg und ein Kinder-Karussell sorgen. Der Siedlerbund wird in Kooperation mit dem Raiffeisenmarkt in diesem Jahr Blütensamen an die Mitglieder verschenken. „Damit im nächsten Jahr noch mehr Schmetterlinge in Herbern zu Hause sind“, sagte Acki Trittschack als stellvertretender Vorsitzender des Siedlerbundes.

Große Wassertanks werden wie in den Jahren zuvor als Sicherheitsvorkehrungen vor die Straßenzufahrten gestellt. In einer Neuauflage wird es diesem Jahr wieder einen Adventskalender der Herberner Kaufmannschaft in Kooperation mit dem SV Herbern geben. Ab dem Kartoffelsamstag ist der Kalender im Schreibwarengeschäft Angelkort, in der Gaststätte Deitermann und bei Blumen Hönekop für fünf Euro zu erwerben.