Gelbe Rapsfelder so weit das Auge reicht. In diesem Herbst gilt diese Losung nicht mehr. „Was blüht da weiß auf den Äckern?“ lautet eine Frage, die in die Redaktion getragen wurde. Beispiele sind an der Plaßstraße und Im Wissing zu finden. Neben den Königsbäumen ist Stefan Suerhoff für die Saat im Rahmen des Greening verantwortlich. Die Mischung, die der Landwirt ausgebracht hat, besteht aus drei Teilen: 40 Prozent Gelbsenf, 35 Prozent Ölrettich und 25 Prozent Buchweizen. Die Mischung ist fürs Greening erstellt worden. „Man kann auch selbst mischen, dazu gibt es eine App der Landwirtschaftskammer. Am Ende legt man eine Probe zurück, um kontrollieren zu lassen, ob das Greening-konform ist“, informiert Kreislandwirt Georg Silkenbömer auf WN-Anfrage.