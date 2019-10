Die Bürgerstiftung Ascheberg ist gestern in die Werbung für ein Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps Münster eingestiegen. Eines der drei Banner, die in den drei Orten der Gemeinde auf das musikalische Ereignis hinweisen werden, präsentieren hier Heinz Ringelkamp, Pfarrer Stefan Schürmeyer, Dietmar Panske und Reinhard Hartwig vor der St. Lambertus-Kirche. Der Grund ist einfach: Die Musiker werden am 19. November (Dienstag) um 19.30 Uhr ihr Können unter Beweis stellen. „Das sind Profis, die zusammen mit der Akustik in der Kirche sicher ein tolles Konzert geben werden“, ist Panske sicher. Der Einritt zu dem Konzert ist frei, Karten müssen im Vorfeld nicht gekauft werden. Am Ende wird um eine Spende gebeten.