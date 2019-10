Bäcker-Gen stammt aus der Familie

Jan Honerkamp aus Herbern absolvierte in der Bäckerei Krimp­hove in Münster seine zweijährige Ausbildung. Im Juni schloss er sie ab – mit Auszeichnung. Jetzt wurde der 21-Jährige beim Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks in Münster zum Kammersieger gekürt.

Voller Stolz zeigt Jan seine Urkunde, die ihm bei der Schlussfeier des Berufswettbewerbs überreicht wurde. Er ist der beste Lehrling im Bäckerhandwerk, der in diesem Jahr seine Gesellenprüfung im Kammerbezirk Münster abgelegt hat.

Das Bäcker-Gen ist Jan quasi in die Wiege gelegt worden. Sein Opa war Bäckermeister mit einer eigenen Bäckerei in Gievenbeck. Auch sein Vater Markus war lange Zeit als Bäcker tätig. Seine Tante ist Konditormeisterin, ebenfalls führen von der anderen Familienseite seine Tante, Onkel und Cousin die Bäckerei Röwekamp in Herbern. Schon mit 18 Monaten faszinierte ihn das Kuchenbacken. „Heute backe ich allerdings am liebsten Brot und Brötchen“, betont der Bäckergeselle. Bei seiner Gesellenprüfung, aber auch bei dem Leistungswettbewerb, wird alles abgefragt. In sieben Stunden mussten: Brot, Brötchen, Party- und Franzbrötchen, gefüllte Windbeutel sowie eine Torte hergestellt werden. In gekonnter Manier erfüllte Jan sein Aufgabenpaket und konnte sein Glück kaum fassen als der Kammersieg dabei herausgekommen ist.

„Das war schon toll.“ Jetzt wurde ihm im feierlichen Rahmen der Handwerkskammer Münster die Urkunde hierfür überreicht. Doch sich auf den Lorbeeren auszuruhen ist nichts für den Herberaner, seinen Meisterbrief möchte er im Februar 2020 in der Hand halten, bis dahin wird die Bäckerschürze des Öfteren gegen Fachliteratur, Stift und Block eingetauscht.

In der Bäckerfachschule in Olpe bereitet er sich darauf vor. Eins ist aber jetzt schon klar: Aufgrund der nächtlichen Arbeitszeit möchte Jan danach erst einmal einen anderen Weg als Bäcker einschlagen. „Ich würde gerne als Fachlehrer arbeiten. Am liebsten in einer Fördereinrichtung. Ich habe ein soziales Jahr in der Kinderheilstätte in Nordkirchen absolviert und das hat mir super gefallen. Das zu kombinieren, wäre für mich perfekt.“

Seine Eltern Markus und Petra unterstützen ihren Sohn, wo sie können und freuen sich derzeit jede Woche über leckeren Kuchen, den Jan von der Bäckerschule mitbringt. „Ich habe ein großes Thema, welches ich mir für meine Meisterprüfung ausgesucht habe. Daran feile ich fast täglich, denn schließlich muss hier wirklich alles perfekt sein“, so der 21-Jährige.

Am liebsten nutzt Jan Grundrezepte und verfeinert diese mit seiner eigenen Kreativität. Dies hilft ihm besonders bei seiner anstehenden Meisterprüfung. „Das hab ich wohl von Opa geerbt, der hat dieses auch immer so gehändelt.“