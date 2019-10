Talent schon im Praktikum erkannt

„Geh zu Stattmann , da lernst du was.“ Antonius Bomholt hat auf seinen Vater gehört, zuerst ein Praktikum absolviert, dann die Lehre an der Plaßstraße folgen lassen und sie als Bester im Kreis abgeschlossen. Zwei Runden weiter ist der 20-Jährige bester Tischler-Geselle von Nordrhein-Westfalen. Das Ticket für den Vergleich auf Bundesebene hat er in der Tasche.

Ausbilder Daniel Frenster muss nicht lange überlegen, wenn es um den Zeitpunkt geht, an dem das besondere Talent des erfolgreichen Lehrlings zu sehen war: „Das war schon im Praktikum klar.“ Kein Wunder, dass Bomholt nur eine Bewerbung geschrieben hat. Der Ascheberger aus dem letzten Realschuljahrgang startete 2016 seine Ausbildung. „Er hat schon im zweiten Lehrjahr viele Dinge selbstständig gemacht“, verweist auch Chef Oliver Stattmann auf das besondere Talent. Die subjektiven Eindrücke wurden am Ende der Lehrzeit bestätigt. Antonius Bomholt war nach einem Blick aufs Gesellenstück, auf Zeichnung, Arbeitsprobe und Zeugnis der beste Tischler-Lehrling im Bereich der Kreishandwerkerschaft Coesfeld. Das brachte dem Ascheberger eine Einladung zum Kammerentscheid. „Dort mussten wir in sieben Stunden einen Koffer fertigen. Wir haben das Material und eine Zeichnung bekommen“, berichtet Bomholt. Am Ende brachte ihm sein Werk den ersten Platz ein. Weiter ging es auf Ebene des Landes Nordrhein Westfalen. Dort war in sieben Stunden ein Bollerwagen zu erstellen. Bewertet wurden handwerkliches Geschick, Arbeitstempo, Sauberkeit und natürlich die Funktionalität des Wettbewerbsstückes. Dass er am Ende erneut der Beste sein würde, so Bomholt, „damit hatte ich nicht gerechnet.“ Neben dem Können vielleicht ein Erfolgsgeheimnis: Der Ascheberger ist ohne große Erwartungen losgefahren und hat sich keinen Druck gemacht. Der kam erst bei der Arbeit: „Der Anfang war jedes Mal entspannt. Am Ende ist aber jedes Mal die Zeit knapp geworden“f

Für den NRW-Sieger geht es weiter beim Wettbewerb auf Bundesebene. Vom 11. bis 13. November wird der Ascheberger in Schlüchtern erwartet. Dem Besten winkt übrigens die Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Für Bomholt und seinen Betrieb das Wichtigste: Sie gehen gemeinsam in die Zukunft. Der Vertrag als Geselle im 18-köpfigen Team des Innen- und Schiffsinnenausbauers ist unterschrieben. Drei Lehrlinge, erstmals unter ihnen ein Mädchen, gehören dazu.