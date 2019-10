Es ist nicht von der Hand zu weisen: Das Angebot für Jugendliche ist nicht allzu groß in Ascheberg. Klar gibt es die OJA und einige Vereine, „aber die können nicht alles abdecken“, sagt Tonius Weiß. Und genau an diesem Punkt setzt nun die Kolpingjugend an. Mit einem neuen Angebot. Gruppenstunde für Große. Will heißen: Hier wird ein Angebot für die 13- bis 16-Jährigen geschaffen. Das Besondere dabei: Diese Gruppenstunde ist für jedermann zugänglich. „Das bedeutet auch Nicht-Kolpingmitglieder sind hier ausdrücklich willkommen“, verdeutlicht Weiß. Einmal im Monat soll die Gruppenstunde für Große stattfinden. Wann genau? Immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 19 Uhr im Pfarrheim St. Lambertus.

Am vergangenen Donnerstag sei das Debüt über die Bühne gegangen wie Weiß erzählt. Eine Gruppenstunde der etwas anderen Art. Die Findungsphase sozusagen. Da wurde dann erst einmal darüber nachgedacht, was genau angeboten werden kann. „Also haben wir Ideen und Vorschläge für Aktivitäten gesammelt“, sagt Weiß. Und aus diesem Potpourri wird nun ein Programm erstellt. Eines, an dem die Jugendlichen unmittelbar beteiligt waren und das komplett auf sie zugeschnitten ist, da auf ihre Wünsche eingegangen wird. Für Weiß, der die Gruppe gemeinsam mit Rasmus Thiele, Annika Olbrich, Katharina Averkamp, Malte Reker und Max Frye leitet, gibt es nun einiges zu tun.

Aber das Sextett tätigt diese Arbeit gerne. „Wir wissen ja wofür“, sagt Weiß lächelnd. Für die Jugendlichen. Und genau die sind ihm und seinen Mitstreitern ein Anliegen. „Es war jetzt einfach mal eine Idee und die versuchen wir nun umzusetzen, um das Angebot für Jugendliche hier zu vergrößern oder um auch ein weiteres attraktives Freizeitangebot zu schaffen“, sind Weiß und seine Truppe zuversichtlich, dass sich daraus etwas Gutes entwickelt.

Die nächste Gruppenstunde für Große findet am 14. November (Donnerstag) um 19 Uhr im Pfarrheim statt. Danach treffen alle am 12. Dezember um 19 Uhr im Pfarrheim St. Lambertus zusammen.