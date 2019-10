Eine allererste Ahnung vorweihnachtlicher Stimmung herrschte am Freitagabend im Pfarrheim St. Anna. Rund 30 Frauen waren der Einladung von Annette Aschwer und ihrem Team von der KFD gefolgt und hatten sich für den Bücherabend angemeldet. In liebevoll dekoriertem Ambiente stellte Uta Hansen von der Buchhandlung Schwalbe den Zuhörerinnen eine breite Auswahl aktueller Belletristik vor.

„Früher habe ich zu diesen Anlässen immer auch die aktuellen Bestseller wie beispielsweise den neuen Roman von Jojo Moyes oder einen neuen Stephen King mitgebracht“, berichtet die Buchhändlerin, heißt es in einer Mitteilung. Die Erfahrung habe sie gelehrt, dass die Zuhörerinnen über diese Titel ohnehin schon informiert sind und sich tatsächlich eher dafür interessieren, was es abseits des Altbekannten zu entdecken gibt.

Entsprechend hatte sie sich auf eine Auswahl ihrer persönlichen Lieblingsbücher aus 2019 konzentriert und vom Bilderbuch für die Allerkleinsten bis zum Politthriller alles zusammengetragen, was unter den Weihnachtsbaum sollte darf.

Der klare Favorit unter ihren Buchtipps ist „Drei“, ein Roman des israelischen Autors Dror Mishani. Viel konnte über den Inhalt nicht verraten werden, aber „dieses Buch dürfte jeden Leser und jede Leserin überraschen. Ein echter Knaller“, so die Buchhändlerin.

Der Bücherabend in Davensberg fand zum dritten Mal in Folge statt, und sowohl die Organisatorinnen als auch die Referentin sind sich sicher, dass das Interesse an guter Literatur auch 2020 anhalten wird. „Das ist ja das tolle an Büchern“, lacht Uta Hansen. „Da ist wirklich für jeden Geschmack das Richtige dabei. Ob Kitsch oder Philosophie – es lässt sich immer das Passende finden. . .“