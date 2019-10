Die Zusammenarbeit zwischen der Bezirkregierung Münster und der Gemeinde Ascheberg ist gut. Das stellten Regierungspräsidentin Dorothee Feller und Bürgermeister Dr. Bert Risthaus gestern nach dem Antrittsbesuch der Behördenchefin aus Münster im Ascheberger Rathaus heraus.

Risthaus verwies auf die Unterstützung bei Projekten wie der Deipen Wiese in Davensberg und Haus Berger in Herbern. Zusammen mit den Amtsleitern Helmut Sunder­haus, Thomas Stohldreier und Klaus van Roje sowie Kämmerer Klaus Hanewinkel informierte er auch über die anstehende Platzgestaltung in Ascheberg und die Investitionen, die bei der Profilschule anstehen. Ascheberger Sorgen und Wünsche formulierten in kleiner Runde auch Maria Schulte-Loh, Ludger Wobbe (beide CDU) und Petra Haverkamp (SPD).

Feller berichtete von ihrer Reise durch den Regierungsbezirk: „Wir sind mal im Emscher-Lippe-Raum, dann wieder im Münsterland. Ich möchte alle Kommunen kennenlernen.“ Die Regierungspräsidentin erklärte, dass sie von einer guten Zukunft der Profilschule überzeugt sei. Sie sprach sich auch für den Erhalt von Grundschulen in kleinen Orten aus, wenn nötig über Verbundlösungen, wie das in Ascheberg und Davensberg geschehen sei. Beim Thema Förderschule nahm Feller den Ascheberger Unmut über lange Wege von Förderschülern aus der Gemeinde mit. „Es gibt Bereiche, wo das gut gelöst ist“, erklärte Feller. Das Beispiel Ascheberg nehme sie mit nach Münster, um es dort zu klären, denn es gebe offensichtlich noch Gesprächsbedarf.

Ein großes Thema ihrer Behörde sei das Umsetzen des neuen Landesentwicklungsplans in den Regionalplan. Dort würden Perspektiven auch für Orte unter 2000 Einwohnern aufgezeigt. Neue Flächen, wenn sie denn bezahlbar seien, gebe es allerdings nicht im Überfluss und nur im Ausgleich der Interessen mit dem Naturschutz und der Landwirtschaft. In der Gesprächsrunde zuvor war schon thematisiert worden, dass für den aktuellen Regionalplan eine aus Ascheberger Sicht fragwürdige Bevölkerungsprognose zu Grunde gelegt worden war.

Feller war übrigens froh, dass drei Ratsvertreter den Weg ins Bürgerforum gefunden hatten: „Sich dort zu engagieren, ist leider nicht mehr selbstverständlich.“ Doch es sei für die Demokratie sehr wichtig.