„Frau Wolle könnte mein Meisterwerk werden“

Das Warten hat ein Ende. Kinderbuchautorin Jutta Richter hat die Fortsetzung von Frau Wolle auf Papier gebracht. Ihr neues Werk: „Frau Wolle und das Geheimnis der chinesischen Papierschirmchen“ ist vielversprechend. Der Erfolg des ersten Buches war einmalig, wie die 64-Jährige bestätigt. Der zweite Teil verspricht aber nicht weniger Spannung, im Gegenteil.

Die Autorin zeigt auch hier ihren Lesern wie die Welt hinter der Welt aussieht. Für die Angsthasen und Löwenherzen. Für die Schmetterlingsbeschützer und die Glücksbringer. Für die Kopfschüttler und Neinsager. Für Sachensucher und die Sachenfinder beschreibt Richter ihre Lesegruppe. Diese können sich auf ein weiteres Abenteuer von Merle und Moritz freuen. Die unheimliche Nachtfrau Gesine Wolkenstein gibt den Geschwistern Rätsel auf. Was nur ist das Geheimnis ihres schwarzen Ladens? Wieso endet ausgerechnet dort die Murkelei, in denen die Kinder dem Waisenfuchs Silberträne und den hinterhältigen Spitzzahntrollen begegnet sind? Und ist es am Ende wirklich wahr, dass dort Kinder verschwinden?

Ein Jahr lang hat Jutta Richter an dem zweiten Teil gefeilt. Die Illustration des Buches von Günter Mattei aus München passt wie schon im ersten Teil perfekt zur Geschichte. Frau Wolle und die Welt der Murkelei ist für Jutta Richter mehr als nur eine Geschichte. „Es könnte mein Meisterwerk werden. Die Rezessionen sprechen dieselbe Sprache.“

Ob in Deutschland, Amerika oder Italien – wenn „La Richter“, wie sie in Italien genannt wird, auftaucht und aus ihren Büchern vorliest, kleben alle Zuhörer an ihren Lippen. Bei ihrer Buchpremiere von „Frau Wolle und der Duft von Schokolade“ im vergangenen Jahr beim Eifel-Literatur-Festival hat die Herbernerin vor 700 Schülern vorgelesen. „Ein voller Hörsaal und man hätte eine Stecknadel fallen hören. Das habe ich noch nie so erlebt“, betont Richter. Dieses Mal wird die Premiere etwas kleiner ausfallen, denn Platz für über 700 Personen gibt es nicht im Ascheberger Bürgerforum. Hier findet am Sonntag (27. Oktober) um 17 Uhr auf Einladung des KuKADuH die Weltpremiere für ihr neues Werk statt. Eintrittskarten für die Lesung im Bürgerforum kosten für Kinder vier Euro, Geschwisterkinder frei, Erwachsene sechs Euro und sind in Ascheberg bei Bücher Schwalbe und Ascheberg Marketing, in Herbern bei Schreibwaren Angelkort und in Davensberg bei Lebensmittel Elbers erhältlich.