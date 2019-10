Der Sommerfrost 2018 hat dem Bahndamm zwischen Lünen und Münster an zwei Stellen so zugesetzt, dass er umfangreich saniert werden muss. Die Deutsche Bahn hat lange getüftelt, bis ein Verfahren zum Sanieren des Dammes gefunden worden war. Auf den schadhaften Abschnitten – einer liegt zwischen Ascheberg und Davensberg – sollen Spundwände in den Bahndamm gerammt und miteinander verbunden werden. Weil das Verfahren völlig neu ist, hat die DB- Netz im September in nächtlichen Experimenten die Machbarkeit geprüft. Die Techniker waren damals weit nach Mitternacht auf der dunklen Strecke, um das Proberammen zu beobachten. Jetzt liegt das Ergebnis vor. Ein Bahnsprecher macht es auf WN-Anfrage kurz: „Die Proberammungen im September waren erfolgreich, so dass alles wie geplant laufen soll.“

Die Sperrpause für die Gleisbauarbeiten zwischen Lünen und Werne wird aktuell schon genutzt. Mit Schneckenbohrungen wird geprüft, ob auf Kampfmittel Rücksicht genommen werden muss. Die Sondierungen im Bereich, wo Spundwände eingerammt und Kabeltiefbauarbeiten stattfinden, entlasten die Phase, in der später saniert wird. „So kann die laufende Sperrung bestmöglich und effektiv genutzt werden“, erklärt ein Bahnsprecher. Die durchgehende Sperrung für die Sanierarbeiten ab 6. Januar 2020 worden durch die vorgezogenen Arbeiten entzerrt. Sie soll am 12. August 2020 mit dem Ende der Arbeiten wieder aufgehoben werden.

Die DB-Netz, so der Bahnsprecher, plane weiter, ab spätestens Anfang Dezember mit der Erschließung, der für die Sanierung notwendigen Baustelleneinrichtungsflächen und Zuwegungen zu beginnen, um am 6. Januar 2020 unmittelbar mit den Sanierungsarbeiten starten zu können.

Die Bahn möchte gerne 2500 Quadratmeter am Bahnhof Ascheberg als Baustelle nutzen. Dazu laufen aktuell Gespräche. „Es wird ja einen Schienenersatzverkehr geben. Da stellt sich die Frage, ob der halbe Parkplatz verzichtbar ist“, beschreibt Fachbereichsleiter Klaus van Roje den wunden Punkt der DB-Anfrage.