Beim Raufen die eigenen Stärken einbringen, aber die Grenzen des anderen nicht verletzen. Das stand zwei Tage bei einem Selbstbehauptungskursus für Jungen beim Herbstferienprogramm der Offenen Jugendarbeit Ascheberg auf dem Programm. Verena Tersteeg und Stephanie Kaufmann von der Kompetenzschmiede NRW arbeiteten in der Sporthalle an der Nordkirchener Straße mit 13 Jungs an dem Thema. Dort drehte sich viel um ein Rad – in diesem Fall steht es für Respekt, Aufmerksamkeit und Disziplin.

Unter der Devise „Cool, strak und fair“ wurde mit den Jungen ein „Miteinander statt eines gegeneinander“ gefördert, obwohl auch gerauft werden durfte. Das soziale Miteinander funktioniert auf jeden Fall. „Die meisten Jungs kannten sich nicht, es war aber von Beginn an eine schöne Gemeinschaft“, berichtet Kaufmann. Einerseits wurde das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein gefördert. Andererseits der innere Schiedsrichter vorgestellt, der sich dann meldet, wenn man übers Ziel hinauszuschießen droht. Beim inneren Schweinehund hingegen ging es darum sich zu überwinden, mehr zu wagen. Dabei auch klar Grenzen für andere anzuzeigen: Stop, bis dahin und nicht weiter. Wer bewusst die eigenen Grenzen schützt, begreift auch eher, warum die Grenzen der Anderen respektiert werden sollen. Und alles geschah auf spielerische und sportliche Weise.