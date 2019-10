Wer zieht ins Bürgermeister-Büro?

Wer wird Bürgermeisterin oder Bürgermeister in Ascheberg? Seit dem 5, Juni steht diese Frage im Raum. Dr. Bert Risthaus hat an jenem Mittwoch im Frühsommer das Ende seiner Zeit an der Verwaltungsspitze bekanntgegeben.

Die Qual der Wahl hatten die Ascheberger bisher nur zwei Mal, wenn es um ihren neuen Bürgermeister ging. 1999 setzte sich Amtsinhaber Dieter Emthaus gegen Ludger Wobbe durch. 2009 sprachen die Wähler Dr. Bert Risthaus den Sessel im Bürgermeisterbüro des Rathauses zu. Bernd Haverkamp, Kandidat von SPD, UWG und FDP, war am Ende chancenlos. 2004 und 2014 standen nur die Amtsinhaber auf dem Wahlzettel. Und jetzt?

Ascheberger Bürgermeister-Galerie 1/6 Foto: WN

Foto: WN

Foto: WN

Foto: WN

Foto: WN

Foto: WN

Bei einer ersten WN-Umfrage ergibt sich kein eindeutiges Bild. Den ersten Namen für die Risthaus-Nachfolge dürfte die CDU präsentieren. Vorsitzender Maximilian Sandhowe berichtet von der Arbeit einer Findungskommission, die Gespräche mit potenziellen Interessenten führt: „Vorstand und Fraktion werden über die Ergebnisse anschließend informiert und schauen, ob ein passender Kandidat dabei ist und ob man eine Empfehlung aussprechen kann.“ Das werde Ende Oktober, Anfang November soweit sein. Das letzte Wort hätten die CDU-Mitglieder. Ein Name, der im Umfeld der CDU oft genannt wird, ist der des früheren Hauptamtsleiters Alexander Ruhe. Der winkt auf WN-Anfrage ab: „Für die nächste Wahl stehe ich nicht zur Verfügung.“

Die SPD weicht einer Antwort aus. „Anfang 2020 werden wir unser personelles Angebot für die Kommunalwahl 2020 vorstellen“, schreibt Vorsitzender Johannes Waldmann, der zuvor auf die laufenden Haushaltsberatungen und die Ideensammlung für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde verweist. In Sachen Landrat und Kreistag könnten schon am 15. November bei einer Mitgliederversammlung Namen genannt werden.

Für die UWG schließt Ratsfrau Barbara Kehrmann aus, dass die Unabhängigen einen eigenen Kandidaten aufstellen werden.

„B‘90-Grüne erfuhr bei den letzten Europawahlen in Ascheberg eine große Zustimmung und wurde zur zweitstärksten politischen Kraft gewählt. Daher ist nicht auszuschließen, dass auch unsere Kommunalpolitik bei den nächsten Wahlen große politische Zustimmung bei den Mitbürgern erfährt. Daher haben wir uns entschlossen, selber einen Kandidaten zu stellen oder einen uns genehmen Kandidaten zu unterstützen“, erklärt Hubertus Beckmann (Grüne) auf WN-Anfrage. Zum Zeitplan sagt er: „Klar, wir haben schon ganz konkrete Vorstellungen und werden damit aber in diesem Jahr noch hinterm Berg halten.“

Die FDP hat die internen Gespräche über die Bürgermeisterfrage noch nicht abgeschlossen. „Wir müssen das noch klären“, sagt Peter Leyers. Einen gemeinsamen Kandidaten mit anderen Oppositionsparteien kann er sich zurzeit nicht vorstellen: „Es gab nach der vergangenen Wahl Dinge, die schmerzen noch. Ich kann mir deswegen eine gemeinsame Aktion schwer vorstellen.“

Wie es um die Kandidaten für den Gemeinderat bestellt ist, liegt für die Parteien noch weiter entfernt. Für die CDU lässt Maximilian Sandhowe durchblicken, dass die Mehrheitsfraktion einige altgediente Mitglieder verlieren wird. „Viele Gespräche im Hintergrund laufen im Moment erfolgreich. Selbstverständlich ist zurzeit auch ein neues Wahlprogramm sowie eine dazu passende zeitgemäße Wahlkampfstrategie in Arbeit. Ähnlich wie die personellen Vorbereitungen werden auch die inhaltlichen Vorbereitungen bis zum Anfang des nächsten Jahres abgeschlossen sein“, erklärt Sandhowe.

Beckmann geht mit Sorgen an die Arbeit: „Noch haben wir keinen Fraktionsstatus im Ascheberger Gemeinderat. Wir hoffen, dass sich das nach den nächsten Kommunalwahlen ändern wird. Ob wir genügend Kandidaten haben werden, können wir im Augenblick aber noch nicht sagen. Mal sehen, ob‘s reicht.“

Am Rande: Der parteilose Frank Holtrup, der während der Wahlperiode aus der CDU ausgetreten ist, hat seine kommunalpolitischen Ambitionen noch nicht vollends beiseite gelegt.