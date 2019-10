Mit einem Geldregen von insgesamt 1600 Euro erfreute das Basar-Team „Rund ums Kind“ jetzt Vertreter der drei ortsansässigen Kita-Einrichtungen (St. Benedikt, St. Hildegardis sowie Kita Abenteuerland) wie auch dem Förderverein der Mariengrundschule. Beim zwei Mal im Jahr stattfindenden Basar, bei dem im Wechsel gut erhaltene Kinderkleidung und Spielzeug angeboten wird, zahlen die Organisatoren traditionell 20 Prozent der Erlöse nicht an die Verkäufer aus, sondern spenden dieses Geld für die gute Sache.Die Kita St. Hildegardis wusste bereits, wie sie die einen Teil der Spende einsetzen will: „Wir werden Schleich-Tiere von dem Geld anschaffen“, sagte Erzieherin Marion Treimer. Die Organisatoren Tanja Alder, Silke Mürmann und Sabine Hölscher werden Anfang 2020 noch ein Mal einen Basar in Angriff nehmen, bevor die Umbaumaßnahmen in der Aula beginnen. „Dann wird es zwangsläufig auf eine längere Pause hinauslaufen. Wir haben leider keine räumlichen Alternativen zur Aula gefunden“, sagte Alder.