UWG fördert Projekte fürs Klima

Es ist nicht von der Hand zu weisen: Klima- und Umweltschutz spielen in Zeiten wie diesen eine extrem große Rolle. Und das nicht nur auf der politischen Großbühne. „Nein, dieses Thema geht uns alle an, auch die Menschen im Kleinen“, ist sich Barbara Kehrmann , stellvertretende UWG Vorsitzende, sicher. Und obwohl die UWG nicht auf der großen politischen Bühne mitspielt, sondern sich ausschließlich in der Gemeinde Ascheberg betätigt, hat der Verein sich das Thema Umwelt- und Klimaschutz auf seine Fahnen geschrieben. Warum? „Zum einen, weil es eines der wichtigsten Themen unserer Zeit ist, zum anderen, weil wir die Auswirkungen auch in Ascheberg erleben, wenn wir da an Starkregen und Stürme denken“, so Kehrmann. Und in einem Punkt sind sie und ihre Mitstreiter sich sicher: „Wir glauben, dass wir auch im Kleinen jede Menge bewirken können.“ Und genau deshalb hat sich der Verein seine Gedanken gemacht, Ideen ausgearbeitet und setzt diese jetzt zügig in die Tat um. Und das wiederum dürfte so manchen Bürger, der sich ebenfalls das Thema Klima- und Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben hat, mehr als interessieren. Denn die UWG hat ein Programm aufgelegt, mit dem sie einzelne Projekte von beispielsweise Vereinen, Einzelpersonen oder Schulklassen unterstützen möchte. Die einzige Voraussetzung um in den Genuss von Fördergeldern zu kommen ist, dass sich diese Projekte mit dem Thema Umwelt- und/oder Klimaschutz befassen müssen. „Das wäre jetzt zum Beispiel bei einem Bewässerungsprojekt für Bäume der Fall, oder wenn eine Schulklasse in diesem Bereich etwas erforscht“, nennt Kehrmann einige Beispiele. Hilfe ist da auf unbürokratischem Weg möglich. Die UWG macht dafür Vereinsgelder locker. Es reicht ein formloser Antrag an den Vorstand der UWG per Email an christoph.koch@uwg-ascheberg.de oder Barbara.kehrmann@web.de.

Am Samstag (26. Oktober) ist die UWG mit einem Stand beim Kartoffelfest auf der Südstraße vertreten. Hier besteht ebenfalls die Möglichkeit nähere Infos zum Förderprojekt zu erhalten oder auch Anträge abzugeben, sofern da bereits Projekte aufgenommen worden sind.