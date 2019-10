Selten sind in Ascheberg an einem Tag so viele Tränen geflossen wie am 25. Oktober 2009. „Was, so lange ist das schon her?“, sagt der Mann, der für diesen Moment verantwortlich war. Pfarrer Alfons Homölle hat sich heute genau vor zehn Jahren von der Gemeinde St. Lambertus nach Ahaus verabschiedet. Die Frage nach seinem Wohlbefinden beantwortet der 77-Jährige so: „Ich bin froh und dem Herrgott dankbar, dass ich noch so viele Dienste übernehmen kann.“ Seit seinem 75. Geburtstag wird er zwar als Emeritus geführt, aber gerade jetzt ist Homölle da, wenn er gebraucht wird. Und das ist nicht selten der Fall, weil die Stelle des leitenden Pfarrers der Großgemeinde vakant ist.

„Ich bin damals nach Ahaus gegangen, weil ich meine Familie dort in der Nähe habe. Nach 25 Jahren in Ascheberg war das damals genau der richtige Zeitpunkt“, blickt Homölle zurück. Und es kommt Wehmut auf: „Das war die schönste Zeit meines Wirkens. Ich habe viele schöne und gute Erinnerungen an die Zeit in Ascheberg. Ich denke jeden Tag daran.“

Und doch: Zurück in die alte Heimat zu gehen, dort als Vicarius Cooperator alte Kontakte aufzufrischen und neue Kontakte zu knüpfen, war für den damals 67-Jährigen noch möglich. „Es hat ein Jahr gedauert“, erinnert sich der Geistliche an einen intensiven Start. Jetzt kennt er sich aus, ist froh gebraucht zu werden und für die Menschen da zu sein. Von den Emeriti, die im Seelsorgeteam von St. Mariä Himmelfahrt aufgeführt sind, fühlt sich Homölle als Fittester. Der Beweis: Gerade hat er an einem Sonntag drei Gottesdienste gehalten. An einem anderen Wochenende war er samstags bei einer Goldenen und sonntags bei einer Diamantenen Hochzeit im Einsatz. Bis mit Stefan Jürgens am ersten Advent ein neuer leitender Pfarrer kommt, übernimmt Homölle auch Gottesdienste für Kindergärten. Auch im Vereinswesen ist Homölle als Referent aktiv. Ihm wurde zudem im Juni das „Ehrenzeichen in Gold“ des Deutschen Caritasverbandes verliehen, weil es für Homölle schon in Ascheberg selbstverständlich war, den Gottesdienst mit Menschen mit Behinderung zu feiern und sie einzubeziehen.

Die Besuche in der Emmerbachgemeinde sind – auch dem Alter geschuldet – insgesamt weniger geworden, zuletzt gab es mit der Beerdigung von Anton Goß einen traurigen Anlass für die Rückkehr.

Alfons Homölle blickt einem Tag im nächsten Jahr schon jetzt gespannt entgegen: „Am 11. Juli 1970 bin ich geweiht worden, ich darf also im nächsten Sommer mein Goldenes Priesterjubiläum feiern, wenn der Herrgott das so will.“