Gaunertrio will ins Nachbarhaus

Martin Weiß benötigt keinen Spiegel: „Das sieht super aus und passt wunderbar.“ Auch Alexander Rehr schlüpft in Klamotten, die Verena Welschhoff ihm angereicht hat. „Super“, heißt es bei seinem Bühnenauftritt. So beginnt die Probe zum plattdeutschen Theaterstück „Verdreihtes Diamantenroulette“ mit vielen zufriedenen Akteuren.

Die Fahrt nach Heessen hat sich gelohnt. „Wir haben von der Kolpingsfamilie ein Stück auf der Waldbühne angesehen und Schilder entdeckt, dass man sich Sachen aus dem Fundus ausleihen kann“, berichtet Weiß. Dieses Angebot haben die Ascheberger diese Woche genutzt. Eine zweite Fahrt zur Waldbühne ist vorgesehen. Schließlich haben die Ascheberger noch etwas Zeit. Die Premiere im Pfarrheim geht am 18. Januar 2020 über die Bühne. Für das Stück von Martina Röhrich in der plattdeutschen Übersetzung von Wolfgang Binder werden ein Juwelier und eine therapeutische Einrichtung am Ascheberger Kirchplatz benötigt. Wobei: Der Sehnsuchtsort für ein Gangstertrio, das Juweliergeschäft, ist nur gedanklich da, direkt neben der therapeutischen Einrichtung, in deren Gemeinschaftsraum das Stück spielt.

Zwei Debütantinnen

Am Montag haben sich die Ascheberger angesehen, wie das Stück von Laienspielern aus Kaunitz in hochdeutsch auf die Bühne gebracht worden ist. Bei der nächsten Probe geht es aber plattdeutsch weiter. Diese Dialekt ist gesetzt und wird Neulingen, wenn nötig, näher gebracht. Die beiden Debütantinnen der Saison haben beide schon Theatererfahrung. Christiane Krampe-Höring hat bisher ihrem Mann Martin auf der Bühne zugesehen, jetzt stehen sie gemeinsam oben. Janina Heubrock sorgt dafür, dass der Name Heubrock in der Besetzungsliste auftaucht, obwohl Vater Luder in seinem Berg und Tal-Königsjahr eine Pause einlegt.

Regisseurin Hanne Rehr greift ansonsten auf bekannte und erprobte Akteure zurück. Neben den schon genannten Weiß, Rehr, Welschhoff und Höring sind es Heike Zobel, Jonas Sellinghoff, Stefan Wiedenhorst, Jenny Zimmer, Silvia Naber und Mechthild Mehring. Souffleuse ist Angelika Hömann.

Vorverkauf ab 30. November

Der Kartenvorverkauf beginnt am 30. November im Malergeschäft Mangels. Nach der Premiere am 18. Januar 2020 (Samstag) um 19.30 Uhr, wird das Stück am 25. Januar 2020/1./8. und 15. Februar 2020 (jeweils ein Samstag) um 19.30 Uhr; am 26. Januar und 2. Februar 2020 (jeweils ein Sonntag) um 14.30 Uhr sowie am 9. Februar 2020 (Sonntag) um 16.30 Uhr zu sehen sein.