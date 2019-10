Zufallsbekanntschaft wird für beide Seiten zum Volltreffer

Jan Reers schmunzelt: „Ich war auf der Gesamtschule Nordkirchen, habe ein freiwilliges ökologisches Jahr absolviert und wollte dann Tischler werden. Um mich zu informieren, habe ich mich auf der Ausbildungsmesse der Profilschule eingeschlichen.“ Vertreten waren dort Stefan und Anne Plässer. „Du warst schon bei uns vorbeigegangen und hast dich noch einmal umgedreht. So sind wir ins Gespräch gekommen“, erinnert sich Anne Plässer noch genau an den Moment. Kurz später absolvierte der Lüdinghauser ein freiwilliges zweiwöchiges Praktikum im Betrieb an der Davensberger Straße. Die Ausbildung zum Steinmetz und Steinbildhauer folgte und mit dem Abschluss nach zweieinhalb Jahren lieferte er auch so gute Arbeit ab, dass er kürzlich als Kammerbester geehrt worden ist. „Ich wusste gar nichts von dem Wettbewerb“, sagt Reers. Deswegen verpasste er auch den NRW-Entscheid, weil er da im lange gebuchten Urlaub war.

„Das ist ein schöner alter Beruf, den ich hier in einem alten Handwerksbetrieb gelernt habe. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Mal bin ich in der Werkstatt, dann auf einer Baustelle oder auf dem Friedhof“, hat Reers die Zufallsbekanntschaft nicht einen Tag bereut. Als Gesellenstück erstellte der Lüdinghauser aus Baumberger Sandstein ein Profilstück, das ihm jetzt als Weinablage dient.

Reers nächstes Ziel ist es, Erfahrungen zu sammeln. Ob es dann zur Meister- oder Technikerschule geht, weiß der Lüdinghauser noch nicht. Denn Steinmetz ist ein eher seltener Beruf. So musste Reers auch nach Gelsenkirchen zur Berufsschule fahren, zwischendurch gab es zweiwöchige Lehrgänge in Königslutter. Dorthin oder nach Süddeutschland müsste der Steverstädter sich orientieren, wenn er die nächste berufliche Stufe anstrebt.

Die Plässers sind froh, einen so guten Lehrling gefunden zu haben. „Es gibt Berufe, wie den KFZ-Mechatroniker, die sind bekannter“, weiß Stefan Plässer. Abgekoppelt fühlt sich der Steinmetz nicht. Im Gegenteil: „Die Zusammenarbeit mit der Profilschule ist gut. Ich habe das Gefühl, die Berufsbilder aus der Gemeinde kommen bei den Jugendlichen an.“ Für Stefan und Anne Plässer, die den Traditionsbetrieb, der aktuell fünf Leute beschäftigt, 2011 übernommen haben, ist Jan Reers der zweite Lehrling, der es zum Gesellen gebracht hat.