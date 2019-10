Die Hydraulik des Kartoffelroders zischt und rauscht. Erdknollen poltern über das ausgefahrene Förderband der mächtigen Maschine und purzeln in einen Anhänger. Daneben stehen Landwirt Stefan Weckendorf und seine Tochter Franzi und beobachten den Vorgang. „Bis zu sechs Tonnen passen in so einen Lader“, sagt er. Damit die Erdäpfel auf dem Anhänger landen, müssen beide Fahrzeuge im richtigen Winkel nebeneinander stehen, Millimeterarbeit ist hier erforderlich.

Weckendorf hat sich neben der Schweinemast seit zwei Jahren auch auf die Produktion von Industriekartoffeln spezialisiert. Die Sorte „Fontane“ wurde jetzt gerodet. Meter für Meter gräbt die hungrige Maschine Erdäpfel aus dem Boden, immer zwei Reihen auf einmal. Zu klein geratene Knollen fallen durchs Raster und bleiben liegen. Dann rollen die Kartoffeln über verwinkelte Gitter und Rollbänder des Roders, wo sie von Sand und Steinen befreit werden. Danach werden die Ackerfrüchte auf den Hänger verladen und abtransportiert. Drei Tage lang wurden in der Bauerschaft Bakenfeld auf 14 Hektar Land 46 Tonnen Kartoffeln je Hektar geerntet.

Besuch auf der Erntemaschine. Foto: iss

Für Weckendorf ist der Ertrag in Ordnung. „Im Vergleich zum Vorjahr haben wir rund zwei Tonnen je Hektar mehr geerntet“, sagt der Landwirt. Neben den Industriekartoffeln produziert der Herberner Hof eine Kleinstmenge von Speisekartoffel „Belana“ für den Privatgebrauch, erläutert Weckendorf. Bei perfekter Lagerung hält der Vorrat bis zum nächsten Frühjahr.

Kartoffelernte Foto: iss

Die Industriekartoffeln hingegen werden für die Pommes-Herstellung genutzt. Während es im vergangenen Jahr flächendeckend eine eher magere Kartoffelernte gegeben hatte, war es dieses Jahr unterschiedlich. Je nach Bodenbeschaffenheit fiel der Ertrag mal besser oder weiger gut aus. Nichtsdestotrotz ist Weckendorf positiv gestimmt. 2020 wird der Herberner Landwirt den Kartoffelanbau erweitern.