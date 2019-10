Karnevalistischer Tanz in der Sporthalle Ascheberg

Die „Roten Husaren“ aus Neuenkirchen sind ein Begriff. Ihre Tanzgarden haben es zu Deutschen Meistertiteln gebracht. Die Karnevalisten von Rot-Gold Werne greifen gleich zwei Mal auf Angebote aus Neuenkirchen zurück. Am Samstag und Sonntag (2./3. November) wird beim Garde- und Showtanzturnier in der Ascheberger Sporthalle auf einer Bühne getanzt, die von den Neuenkirchenern extra für die speziellen Tanzbedürfnisse gebaut worden ist. Am 15. Februar 2020 (Samstag) tritt die Tanzgarde aus Neuenkirchen bei der großen Jubiläumssitzung von Rot-Gold Werne im Hotel Clemens August in Davensberg auf.

Vor einem Jahr war das offene Verbandsturnier des Bundes Ruhr-Karneval zum ersten Mal in der Ascheberger Sporthalle Nordkirchener Straße zu Gast. In diesem Jahr wurde die Zusammenarbeit mit dem TuS Ascheberg intensiviert, wie RG-Vorsitzender Dietmar Felski bei einem Pressegespräch im Hotel Clemens August berichtete. Über den TuS-Vorsitzenden Rainer Zahlten, einem eingefleischten Karnevalisten, sei vereinbart worden, dass der Sportverein das Catering an den beiden Veranstaltungstagen übernehme. Das, so Felski, entlaste den Verein, der seinen Fokus auf die Wettbewerbe legen kann. Erwartet werden an den beiden Tagen rund 300 Aktive aus 16 Vereinen, darunter mit KG Emsdetten, TV Mesum und St. Johannes Altenberge auch Vereine aus dem Münsterland. Der Samstag gehört dem Nachwuchs in den Altersklassen 2005 bis 2008 sowie 2009 bis 2014. Am Sonntag geht es mit den Altersklassen Ü 15 weiter. Beginn ist an beiden Tagen um 10 Uhr, das Ende wird jeweils gegen 16 Uhr sein. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Für ihre Jubiläumssitzung hat die Karnevalsgesellschaft Rot-Gold zuerst in Werne angefragt. Weil die aufgerufene Saalmiete zu hoch war, erinnerte sich Felski an die beiden gelungenen KASPA-Veranstaltungen bei Clemens August. Deswegen wird das Elfjährige nun in Davensberg gefeiert. „Elf Jahre außer Rand und Band – von Werne bis ins Münsterland“ heißt es am 15. Februar 2020 um 19.11 Uhr. Mit den Tänzerinnen der Roten Husaren wird auch die Deutsche Meisterin im Gardetanz, Linn Endema, in Davensberg auftreten. Dazu gesellen sich die Rietberger Prinzengarde, ein ausgezeichnetes Männerballett, die Aasee-Nixen und die Amazonen der Schlossgeister. Viel verspricht Felski sich von der Kölschen Coverband aus Everswinkel. Im Comedyteil werden beispielsweise Oberschwester Helga, Michael Steinke und die „Warees“ aus Rosendahl zu hören sein.

Karten zum Preis von elf Euro gibt es im Vorverkauf im Hotel Clemens August in Davensberg, im Schnäppchenmarkt Ascheberg und bei Zweirad Hölscher in Herbern. Wegen der Bauarbeiten an der Gemeindehalle verzichten die Werner in diesem Jahr auf den Kinderkarneval in Herbern.