Zum Gedankenaustausch hatte der TuS Ascheberg die Parteien eingeladen, die im Gemeinderat sind. Im Clubraum stellten sich die Abteilungsleiter mit dem Angebot ihrer Abteilungen, aber auch mit Problemen aus dem Alltag vor. So sind den Wettkampfsportlern die Zeiten, in denen die Hallen im Sommer geschlossen sind, zu lang.

Für den TuS die wichtigsten Punkte waren das Sportstättenkonzept und das Förderprogramm des Landes, mit dem Sportstätten modernisiert werden sollen. „Ganz wichtig ist uns, dass die Dinge transparent besprochen werden“, erklärte TuS-Vorsitzender Rainer Zahlten. Er berichtete von zahlreichen Anlagenbesuchen und Treffen, bei denen es um moderne Sportstätten gehe. Beeindruckt habe ihn die sportliche Heimat des TSC Eintracht Dortmund. Dort seien viele Dinge berücksichtigt und gut abgestimmt realisiert worden. Das sei auch das Anliegen des TuS: „Wir wollen nicht heute dies und morgen das, sondern mit dem Sportstättenkonzept einen guten, mit den Schulen abgesprochenen Plan für die Zukunft.“

Dass der TuS aus dem Sportstättenkonzept eine Konzentration der Anlagen an der Nordkirchener Straße wünscht, ist bekannt. Die Ideen dazu hat Professor Hübner in seinem Konzept angerissen. Ob die Anlagen an den aufgezeigten Orten entstehen können, müsse geprüft werden, informierte Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier. Eigentumsfragen und Baurecht seien weitere Punkte, die abzuarbeiten seien.

Für den Verein zählt ein großes Beachfeld auf dem Tortenstück – Fläche zwischen Rasenplatz und Nordkirchener Straße – zu den wichtigsten Wünschen. Es soll so groß sein, dass dort wahlweise ein Beachsoccerfeld, zwei Beach-Handball-Felder oder drei Beachvolleyballfelder unterzubringen sind. Zu einem Kunstrasengroßfeld, so Fußball-Beiratschef Ludger Rüschenschmidt, gehörten in dem Bereich auch sanitäre Anlagen.

CDU, SPD und FDP hatten mehrere Vertreter zu dem Gedankenaustausch geschickt. Grüne und UWG waren der TuS-Einladung nicht gefolgt und an dem Abend nicht vertreten.