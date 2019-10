„Du interessierst dich nicht nur für Erste Hilfe, sondern möchtest auch neue Freunde treffen?“ Das Jugendrotkreuz in Herbern stellt diese Frage rhetorisch, denn sie hat das passende Angebot für alle elf- bis 13-Jährigen in Herbern. Wiebke Kaufmann und Carolin Stöver starten am Mittwoch (30. Oktober) mit einer neuen Gruppe für diese Altersklasse. Das Leiterinnen-Duo erklärt, was zwischen 17.30 und 18.30 Uhr im DRK Haus in Herbern passiert, so: „In unseren Gruppenstunden kleben wir nicht nur Pflaster und wechseln Verbände, sondern backen Plätzchen, spielen Spiele, nähern uns der Notfalldarstellung, basteln und haben ganz viel Spaß.“

Die Gruppe ist eine von fünf Gruppen in Herbern und steht nicht allein da. Die Mitglieder sind zu allen JRK-Aktivitäten eingeladen. Ob Fahrten oder gemeinsame Aktionen vor Ort – das Angebot ist vielfältig.

Wer Fragen zur neuen Gruppe hat, wendet sich an Wiebke Kaufmann ( ✆ 01 76/32 20 76 93) oder an Carolin Stöver ( ✆ 01 57/ 34 85 89 99).