Am Ende ihrer Premierensaison frühstückten die Freizeitradler von „Speiche 04“ im „Haus Klaverkamp“. Dieses Jahr kehrten Alfons Voss und Co. bei Elvering in Davensberg ein. Nach zehn Jahren ging es gestern Morgen vom Katharinenplatz in Ascheberg wieder einmal ins Davertdorf, weil nach „Haus Klaverkamp“ auch das Hotel „Goldener Stern“ nicht mehr verfügbar ist.

Der Vorradler berichtete von einer normalen Saison. Wobei: Die erste Runde wurde schon im Februar gedreht. „So früh waren wir noch nie“, wusste Voss. Doch das Wetter hatte den Frühstart ermöglicht. In der Folgezeit gab es dann aber auch Mittwochsrunden, bei denen Handschuhe notwendig waren, denn es wurde wieder kälter.

Bei der ersten Tagestour zum „Haus Venne“ spielte das Wetter gar nicht mit. Auch eine normale Tagestour nach Herbern ließ die Gruppe lieber beim Golfclub einkehren als sich durchregnen zu lassen. Besser klappte es mit der Tagestour im zweiten Anlauf nach Olfen.

Insgesamt stehen 34 Touren im Kalender 2019. Durchschnittlich wurden von 30 Personen dabei 32 Kilometer absolviert.

Die Runde gedachte gestern der verstorbenen Radler Heinz Bergmann und Werner Pätzold. Sie freute sich auch über neue Gesichter.

Froh, so Voss, sei er, wenn er morgens beim Start auf dem Katharinenplatz Josef Pällmann und Bernhard Rother sehe, die unterwegs für die Sicherheit sorgen. Positiv wertete Voss das Tragen von Westen. Gut integriert seien E-Räder. „Das werden immer mehr“, berichtet der Leiter.

Am Ende des Frühstücks wurden Preise vergeben. Ein Gutschein des Schnäppchenmarktes ging an Peter Heitkötter. Der Gutschein von Fahrrad Frye wurde Josef Pällmann zugelost. Den Trostpreis, ein glas Bier, durfte Paul Franke direkt genießen.