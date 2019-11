Die Turnabteilung des TuS Ascheberg lädt alle Mitglieder und Nicht-Mitglieder am 9. November (Samstag) zu einem Aktionstag in die Turnhalle an der Herberner Straße ein. Die Abteilung bietet den ganzen Tag über kostenlos und unverbindlich verschiedene Kurse zum Mitmachen und Ausprobieren an. Jeder Kursus wird innerhalb einer halben Stunde von dem entsprechenden Übungsleiter vorgestellt.

Gestartet wird um 9.50 Uhr mit den Seniorenkursen ab 75 und ab 60 Jahren, danach werden Kurse für Bauch, Beine, Po und Rücken Workout angeboten. Nachmittags können Interessenten in den Kursus Aroha; hierbei handelt es sich um eine Kombination aus dem Kriegstanz der Maori mit Kung Fu Bewegungen und Tai Chi Entspannung im Dreivierteltakt, den Kursen Step Aerobic und Yoga reinschnuppern. Auch der Clubraum an der Herberner Straße ist den ganzen Tag über geöffnet und lädt mit kleinen Snacks, Kaffee und Kuchen zum Austauschen und Verweilen ein.

Weitere Infos gibt es unter www.tusascheberg.de oder in den entsprechenden Flyern, die in vielen Ascheberger Geschäften ausliegen.

Anmeldungen werden erbeten unter turnen@tusascheberg.de, bei Monika Kehrenberg ( ✆ 0 25 93/ 62 54) oder Tanja Dasbeck, ( ✆ 0 25 93/ 9 58 95 55, ab 17 Uhr). Auch kurzentschlossene und spontane Besucher sind willkommen.