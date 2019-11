Am Samstag, 16. November, sind alle interessierten Eltern, Erziehungsberechtigten und Kinder eingeladen, sich am „Tag der offenen Tür“ umfassend über das Leben und Lernen an der Profilschule Ascheberg zu informieren. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr in der Schul-Mensa mit einer Begrüßung durch die Schulleitung. Anschließend besteht die Möglichkeit, an Führungen durch das Schulgebäude und Präsentationen zum Thema „Was ein Profilschüler, eine Profilschülerin in den Klassen fünf bis zehn lernt und erlebt“ teilzunehmen. Lehrer, Profilschuleltern und -schüler stehen zudem an Informationsständen zu den Themen Digitales Lernen, Begabtenförderung, Werkstätten, Segelunterricht, Schulsozialarbeit, Leistungsbewertung und Mittagspausenangebot für Gespräche zur Verfügung. Die beiden Führungsintervalle beginnen um 10.30 und 12 Uhr, teilt die Schule mit.