Lambertusschule wird aufgestockt

Als im Sommer 1994 der in den Jahren 1935 und 1936 erbaute alte Teil derdamaligen Michael-Schule aufgestockt werden sollte, musste man den gesamten Dachstuhl abbrechen und mit ihmauch den kleinen Dachreiter, der 1938 dem damals erst zwei Jahre alten Schulhaus hinzugefügt worden war. Weil die Gemeinde plante, das Türmchen wieder zu verwenden, hob der Baukran es komplett ab und stellte es am Rande der Baustelle nieder. Ursprünglichhatte in ihm eine kleine Glocke gehangen, die aber 1945 am Ende des Krieges verschwunden war. Warum und wohin, wusste niemand. Ortschronist Reinhard Schütte hat sie schließlich vor knapp 15 Jahren in Angelmodde gefunden. Lehrer Wünsche, ein Gremmendorfer, der in Herbern unterrichtete, hatte den Kauf 1948 eingeleitet.Das Glockentürmchen überlebte die Bauarbeiten nicht. Es wurde im Frühjahr 1995 von einer Abbruchfirma zertrümmert.