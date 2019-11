Am Sonntag wurde eine Damengarde des Herberner Bürgerschützenvereins gegründet. Neben den sieben anwesenden Gründungsmitgliedern, meldeten sich zusätzlich noch vier weitere Mitglieder an. Der erste Auftritt der neuen Abteilung wird bei der Generalversammlung der Bürgerschützen am 24. November um 17 Uhr beim Hotel-Restaurant „Zum Wolfsjäger“ stattfinden.

„Mit elf Mitgliedern zu starten, ist mehr als wir gedacht haben“, sagte Oberst Heiko Mönster während der Veranstaltung im Schützenheim am Haselbüschken. Gemeinsam mit Hauptmann Andree Klaes hatte er die Idee in die Tat umgesetzt, eine Damenkompanie zu gründen. Zwar gab es in den 1990er Jahren schon einmal einen Versuch die weiblichen Schützenschwestern als Damenriege fest in den Verein zu integrieren, dieses war aber nur ein kurzes Intermezzo. Jetzt will man es noch einmal nachhaltiger versuchen.

Die Gründungsmitglieder der Damengarde mit Jana Kersting, Leonie Winkelmann, Neele Klaes, Caroline Dietrich, Wiebke Kaufmann, Johanna Mönster und Sara Bendier waren voller Ideendrang und hatten auch schon bestimmte Vorstellungen für das neue Outfit und ein Logo für ihre Abteilung. „Bis zum Schützenfest kriegen wir zwanzig Mitglieder zusammen“, sagte Wiebke Kaufmann. Mönster klärte noch über die Mitgliedschaft auf. „Eintritt in den Verein ist somit Pflicht, schon alleine aus versicherungstechnischen Gründen“, so Mönster.

Voraussichtlich wird die neue Untergruppe des BSV beim Ausmarsch im April das erste Mal mitmarschieren. Weitere Informationen rund um die Damengarde gibt es bei Heiko Mönster ( ✆ 01 76/16 81 60 74) und Andree Klaes ( ✆ 01 72/ 7 89 61 66).