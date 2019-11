Am Sonntag feierte der Hegering Ascheberg mit der Bläsergruppe den Namenstag des Schutzpatrons der Jäger in der festlich geschmückten Kirche in Ascheberg. Zu den Klängen „Zum Einzug“ von Reinhold Stief zogen die Nachwuchsbläser des Hegerings Ascheberg und die Standarte des RV St. Hubertus Ascheberg hinter Pater George in die Kirche ein. Zur feierlichen Begrüßung durch die Jagdhornbläser intonierten insgesamt 28 Jagdhornbläser gemeinsam „Das Ganze, Sammeln der Jäger und die Begrüßung“.

„Es ist auch für mich immer noch ergreifend so viele Jagdhörner zu dirigieren und den Klang in der Kirche zu hören“ verrät der Corpsleiter der Bläsergruppe Claus Zobel. Der Gottesdienst war sehr gut besucht – abwechslungsreich gestalteten die Mitglieder des Hegerings Ascheberg und die Jagdhornbläser die Geschichte aus dem Leben des heiligen Hubertus und die Lesung. Die jüngsten Nachwuchsbläser trugen die Fürbitten vor. Im Anschluss an fand draußen auf dem Kirchplatz das traditionelle Platzkonzert mit allen Jagdhornbläsern statt.