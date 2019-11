Eine-Welt-Gruppe reduziert die Angebote

Das Ziel am Sonntag stand fest. Bereits kurz nach der Heiligen Messe strömten viele Bürger ins Pfarrheim. „Hach, so eine Tasse Kaffee inmitten so viel selbst gemachter Sachen, einfach herrlich“, schwärmte Hildegard Wobbe, während Maria Schulte-Loh die viele Arbeit lobte, die sich die Eine-Welt-Gruppe Ascheberg beim Tag des Fairen Handels gemacht hatte. Mal wieder. Die Damen sinnierten darüber, dass diese Gruppe schon so lange auf dem Weg unterwegs ist zu Themen, die gerade jetzt aktuell sind. „Fair Trade, Umweltgedanken...“, so Schulte-Loh. Im Übrigen, sind es genau 30 Jahre. So lange besteht die Eine Welt Gruppe nun in Ascheberg. Eine echte Ära. Aber eine, die nun teilweise zu Ende geht.

Denn am Sonntag öffneten sich letztmalig die Türen des Pfarrheims St. Lambertus zum Tag des Fairen Handels. Gemerkt hätte das so niemand. Denn alles war genauso liebevoll aufgebaut wie immer. Mitstreiter, wie Jutta Nowak – die übrigens ihre Sachen zu Gunsten des Werkhauses St. Georg verkaufte, die Nähgruppe der Flüchtlingshilfe St. Lambertus oder das Werkhaus St. Georg waren mit von der Partie und bereicherten das Angebot.

Viele nutzten am Tag des fairen Handels direkt nach der Heiligen Messe die Möglichkeit des besonderen Einkaufs, für Gespräche und für eine Kaffeepause mit selbst gemachten Leckereien Foto: tani

Dennoch war dieser Sonntag für Teamsprecherin Maria Aßmuth und Kollegin Mechthild Rüschenschmidt anders. Es mischte sich ein Tropfen Wehmut in die Veranstaltung. „Denn die wird es künftig nicht mehr geben“, machte Maria Aßmuth, die übrigens das einzig verbleibende Gründungsmitglied der Eine Welt Gruppe ist, deutlich.

Ja, es sind andere Zeiten angebrochen. Auch der Verkauf der Eine Welt Gruppe in der Pfarrbücherei fällt im kommenden Jahr weg. „Wir müssen 2020 unseren Platz dort wegen Umbau räumen. Hinzu kommt allerdings, dass wir oftmals während der Verkaufszeiten gerade einmal eine fair gehandelte Schokolade verkauft haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass es nun auch Fair Trade Produkte in vielen Läden gibt“, so Aßmuth. Mechthild Rüschenschmidt bringt einen weiteren Punkt ins Spiel. „Wir sind alle älter geworden, viele sind nun Großeltern und haben dadurch innerhalb der Familien andere Aufgaben.“ Somit wurde es schon schwierig, die Verkaufs-Dienste in der Pfarrbücherei abzudecken. „Das war dann schon ein echtes Gehampel“, macht Rüschenschmidt deutlich. Der Schritt ist beiden nicht leicht gefallen. „Immerhin waren all diese Aufgaben Bestandteil unseres Lebens“, so Rüschenschmidt. Nun wird das Projekt Eine Welt Gruppe kleiner gefahren. „Wir lösen uns nicht auf, wir machen weiter, nur eben anders“, betont Maria Aßmuth. Nach wie vor will die Gruppe Aktionen bestreiten, weiterhin ihr Portfolio an selbst gemachten Karten ausbauen, „und mit den Erlösen Schwester Lambertine mit der Familienhilfe und das Behindertenheim in Puquio unterstützen“, erklären die Beiden.

Klar ist das ein einschneidender Schritt. „Eine Kehrtwende wäre möglich“, zeigt Aßmuth auf, dass das nur dann der Fall wäre, wenn sich neue Mitstreiter finden. „Das müssten dann aber genügend Leute sein, zwei Helfer bringen uns da nicht weiter.“ Rüschenschmidt macht deutlich, dass dieses durchaus auch eine Gelegenheit für junge Leute sei. „Die haben andere Möglichkeiten, wenn man da an Social Media denkt, andere Sichtweisen und Ideen.“ Das wie gesagt wäre noch eine Option, um das Ruder komplett rumzureißen.