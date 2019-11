St. Martin teilt den Mantel drei Mal

St. Martin besucht die Gemeinde Ascheberg gleich drei Mal. In jedem Ort wird der Heilige Mann seinen Mantel zerteilen. Der Auftakt geht in Davensberg über die Bühne, wo die Kolpingsfamilie und der Kindergarten das Geschehen vorbereitet haben. Alle Kinder sind zum St. Martins-Spiel am Freitag (8. November) um 18 Uhr in der St. Anna-Kirche eingeladen. Dort werden gemeinsam einige Lieder gesungen. Das Martinsspiel findet anschließend auf dem Schulhof statt. Der folgende Umzug wird von der Freiwilligen Feuerwehr und den Turmbläsern begleitet und führt vom Schulhof über die Schulstraße, Von – Büren – Straße und Römerweg zum Pfarrheim. Dort werden die Martinsgänse verteilt. Für die Kinder gibt’s Trinkpäckchen und warmen Kakao, für die Erwachsenen Glühwein. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf kommt dem Zirkusprojekt der Grundschule zugute.

Die Ascheberger zieht es zur traditionellen St. Martin Veranstaltung in die Westerbauer. In diesem Jahr findet sie am Sonntag (10. November) statt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr an der Gaststätte „Erdbüsken“. Von dort aus geht es zum Hof Schulze Ehring, wo das Martinsspiel stattfindet. Die Karten für die Tüten sind für drei Euro im Spielwarengeschäft Niemann, in der Drogerie Bose oder in der Gaststätte „Erdbüsken“ ab sofort erhältlich. Sie werden nach dem Spiel von der Nachbargemeinschaft Westerbauer ausgegeben. Der Spielmannszug der Kolpingsfamilie Ascheberg und die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg unterstützen sie.

Der St. Martinszug in Herbern findet immer am Martinstag, dieses Jahr also am Montag (11. November) statt. Beim Martinszug durch das Dorf wird auf ein sternförmiges Kommen verzichtet. Der Treffpunkt ist darum für alle Kinder, Eltern und Interessenten um 17.30 Uhr auf dem Kirchplatz St. Benedikt. Der Umzug führt zum Schulhof der Grundschule und wird durch die Blaskapelle Schwartländer begleitet. Auf dem Schulhof wird der Kinderchor singen und das Martinsspiel wird aufgeführt. Außerdem werden die Martinsbrezel verteilt. Karten für die Martinsbrezel sind bis Freitag (8. November) in der Bäckerei Röwekamp zum Preis von 1,50 Euro erhältlich. Der Erlös kommt der „Hilfe für Peru“ zu Gute.