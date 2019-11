Förderverein schafft mit Beirat ein Netzwerk

Führungswechsel beim Förderverein der Profilschule Ascheberg: Alexander Neumann , der nach dem Rückzug von Ute Goßheger und Steffi Plenter vom bisherigen Vorstandstrio übrig geblieben ist, übernimmt den Vorsitz. Zur Stellvertreterin wurde bei der Mitgliederversammlung Henrietta Königskötter gewählt. Neuer Schatzmeister ist Guido Friese.

Ein Anliegen des Führungstrios ist es, ein Netzwerk für das Mitwirken an der Schule zu schaffen. Dazu soll ein Beirat eingerichtet werden. Neben Schulleiter Jens Dunkel, Schulsozialarbeiter Felix Lindau, einem weiteren Lehrer, Vertretern der Elternpflegschaft und Schülervertretern werden Eltern aus dem Förderverein einbezogen. „Gerne auch Eltern, die nur noch einen Blick von außen auf die Schule haben, weil ihre Kinder gewechselt sind“, lud Neumann ehemalige Vorstandsmitglieder ein. Das stieß schnell auf fruchtbaren Boden. „Gerne. Wir haben uns immer so ein Netzwerk gewünscht“, nahm die Gründungsvorsitzender Dr. Johanna Sonnek das Angebot an.

Das Führungstrio will Eltern auf einem anderen Weg mitnehmen: Es werden Projekteltern gesucht, die sich für einzelne Aufgaben melden und in der Zeit auch im Beirat mitwirken.

Der Förderverein verfügt über 151 Mitglieder. 15 Eltern ehemaliger Schüler kündigten. Dagegen waren 17 neue Mitglieder zu begrüßen. Angesichts eines hohen Kassenstandes war der Verein im vergangenen Jahr sehr aktiv und hat viele Dinge unterstützt. „Die Sozialarbeiter hatten gute Ideen, die wir gerne gefördert haben“, berichtete die scheidende Schatzmeisterin Ute Goßheger. Ein Beispiel ist Material für den neuen „Freiraum“. Gefördert wurden Aktionen für die ganze Schule, wie „das lustigste Klassenfoto“, aber auch für einzelne Klassen oder Jahrgänge. Den Zehnern sprang man bei der Abschlusszeitung zur Seite, die neuen Fünfer erhielten T-Shirts. Angesichts der langen Liste bemerkte Schulleiter Dunkel: „Ich habe jede Aktion mitbekommen, aber in der Summe wird das jetzt gerade sehr gut. Die Unterstützung ist großartig.“