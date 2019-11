Autos das Fahren schwerer machen

„Weniger Autos – mehr Alternativen“, so brachte es ein Herberner Besucher des Kartoffelfestes auf den Punkt, als er am UWG-Stand nach seinen Ideen zur Herberner Mobilität angesprochen wurde. Viele fröhlich-grüne Zettel füllten bis zum Ende des Festes den Flipchart des Vereins und zeigen, dass das Thema „Mobilität neu gedacht“ in Herbern Wichtigkeit besitzt. Inhaltlich spannt sich ein Bogen von Meinungen zum Radverkehr, zu Rollatoren, parkenden und fahrenden Autos bis zur Situation des ÖPNV im Dorf, teilt die UWG mit. Zur aktuellen Situation der Radfahrer im Dorf finden sich prägnante Statements wie „Zu wenig Radwege“, „Fahrradstraße einrichten“ oder den Wusch nach einem Pendlerparkplatz, der auch über Radständer verfügt. „Es muss viel mehr Platz für Räder, Roller und Kinderwagen an Schulen, Kindergärten und den Geschäften geben. Die Situation dort sollte dazu einladen, das Auto zu Hause stehen zu lassen“, beschrieb es eine Besucherin sehr anschaulich. „Gäbe es einen Ortsplan mit all den „Schlupflöchern“ für die, die nicht das Auto nutzen, dann könnte man gut sehen, dass viele Wege – z.B. zum Siepen – zu Fuß viel kürzer sind als mit dem PKW“, ergänzte ein anderer Besucher.

Den Traum von mehr öffentlichen Verkehrsmitteln in Herbern träumen viele Befragte: „Bürgerbus auch am Wochenende“, „Verbindung zum Bahnhof Mersch ausbauen“ oder „Hiltruper Krankenhaus/Ärztezentrum nur mit Individualverkehr zu erreichen“ prangt z.B. auf den beschrifteten Blättern. Fahrpläne sollten leichter zu finden und übersichtlicher gestaltet sein. Stattdessen dominiere der Autoverkehr den Ort, was eine Besucherin mit einem „Katastrophe!“ kommentierte. Auf dem Bürgersteig parkende Autos werden vor allem in der Südstraße als Hindernis wahrgenommen, versperrten sie doch oft gerade Menschen mit Rollatoren, Behinderungen oder Kinderwagen den Weg. Auch rund um das Schul-/Kindergartenzentrum fänden viele Besucher des Standes ein absolutes Halteverbot in einem Umkreis von 100 Metern sinnvoll. Fahrende PKW schränken die Lebensqualität ein, wenn in der Hombrede sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten wird oder durch überflüssige Fahrten im Dorf der störende Geräuschpegel noch erhöht wird. Hier sei jeder gefragt, aber man wisse ja, dass es sehr schwierig sei, Menschen umzugewöhnen. Aber wenn es einladende Strukturen geben würde, die es den Autos schwer machten, dann wäre der vermehrte Umstieg auf den Drahtesel auch in Herbern machbar, meinte eine Bürgerin.