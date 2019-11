Der Termin für die Winterausgabe steht: „Ascheberg trifft sich“ am 28. November (Donnerstag) auf dem Katharinenplatz. Neben Bier und Bratwurst wird es Glühwein, Wurstebrot und Panhas geben. „Wir werden auch wenigstens zwei Hütten aufbauen. In einer Hütte wird unser breiter gewordenes Sortiment angeboten“, berichtet Martin Bußkamp , Geschäftsführer von Ascheberg Marketing, bei einem Pressegespräch. Am zweiten Stand wird Kreatives aus Holz zu finden sein.

Weil es im Gegensatz zur Sommerserie von „Ascheberg trifft sich“ früher dunkel wird, startet die Winterausgabe schon um 17 Uhr. Sie wird bis 22 Uhr laufen. Verpflichtet hat Organisator Lutz Walter schon Domenico de Angel und Andrea TiAmo mit Italo- und Weihnachtspop. In den fünf Stunden ist aber noch Zeit für hand- und hausgemachte Weihnachtsmusik. „Wir sind mit Ascheberger Gruppen im Gespräch und hoffen, die eine oder andere Gruppe fürs Mitmachen begeistern zu können“, erklärt Bußkamp.

Für das nächste Jahr hat Lutz Walter die Termine schon festgelegt: „Wir werden eine Veranstaltung weniger machen und nicht mehr zwei Wochen hintereinander Termine haben.“ Der Start wird am 18. Juni 2020 sein, am 2. und 16. Juli 2020 werden Treffen sein und am 6. und 20. August 2020 durchs Ziel gehen. Auf eine Veranstaltung im September wird verzichtet. Mit Rainer Migenda, Ugis Freibergs und Hucky Müller stehen die Musiker für drei Termine bereits fest, weitere Gespräche laufen.