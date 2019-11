St. Martin hat viele Begleiter

So voll ist die St. Anna-Kirche in Davensberg nur selten. Zum Auftakt des Martinsspiels im Davertdorf kamen hier vorwiegend junge Familien zusammen. Kindergarten, Kirchen und Kolpingsfamilie hatten zu der Traditionsveranstaltung eingeladen. Martinslieder und Geschichten stimmten auf den weiteren Verlauf ein. Pastoralassistentin Sarah Ostermann und Franz Grauthoff von der Kolpingsfamilie vermittelten, worum es an diesem Tag ging.

Erlebbar war die Geschichte des heiligen Mannes dann auf dem Schulhof. Der Bettler, den Jan Schulze Hobbeling-Terhardt spielte, klagte am Lagerfeuer sein leid. St. Martin (Francis Schuna mit einem sehr ruhigen Kaltblut-Pferd) stoppte auf dem Ritt und teilte den Mantel mit dem armen Mann. Sie führten dann einen Martinszug durch das Dorf an. Turmbläser und Jugendfeuerwehr sowie Feuerwehr begleiteten sie zum Pfarrheim. Dort gab es Glühwein, Bier und Bratwurst. Und die Kolpingsfamilie verteilte wie immer Martinsgänse an die Kinder.