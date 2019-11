Es duftet nach Glühwein, riecht nach Lagerfeuer und aus der Küche dringt der Dunst von Bratwurst und Öl an die Nase. Nicht nur in der Küche lässt sich an diesem Abend beim Genuss des internationalen Buffets gemütlich plaudern. Beim Lichterfest der Übermittagsbetreuung an der Lambertusschule Ascheberg wird es nur zwei Mal in den Räumen etwas ruhiger: Wenn im Bewegungsraum der einstudierte Lichtertanz aufgeführt wird. Und dann vermischen sich Dankesworte mit nachdenklichen Tönen.

„Wir haben mit 130 Kindern einen Höchststand erreicht. Die Mehrzahl von ihnen bleibt lange“, berichtet die Vorsitzender Martina Eissa . Zur Verfügung stehen dem Verein vier abgeschriebene Pavillons mit 320 Quadratmetern. Es wird eng bei der ÜBM. Deswegen sei das Team in den vergangenen Wochen sehr kreativ gewesen: „Wir haben alle Abläufe geprüft, um mehr Ruhe in das Geschehen zu bringen“, informiert Eissa. Den Mitgliedern des Teams ist eine Menge eingefallen. So werden nicht mehr die Toiletten im ÜBM-Bereich, sondern die Schultoiletten genutzt. In der Pausenhalle davor dürfen sich die ÜBM-Kinder aufhalten. Sie gehen auch diesen Weg zu den beiden Hausarbeitsräumen. Außen rum, statt mitten – das bringt Ruhe. Aus dem Beobachten ist in einem früheren „Durchgangsraum“ etwas an den Inventar gerückt worden. Das Ergebnis beschreibt die Vorsitzende so: „Der Raum wird viel mehr genutzt. Die Kinder nehmen ihn gut an.“

Froh ist die ÜBM über den Bewegungsraum, denn nach vier, fünf oder sechs Stunden Schule ist der Drang sich zu bewegen bei vielen Kindern groß. Und das Wetter ermöglicht es nicht jeden Tag, draußen zu spielen.

Strikt durchorganisiert muss auch der Ablauf beim Mittagessen sein. „Wir wollen weder, dass die Kinder ihr Essen verschlingen müssen, noch, dass sich eine Schlange vor dem Essensraum bildet“, erklärt Eissa den Spagat, der täglich gelingen muss.

Die Vereinsvorsitzende ist dem Team für die vielen Ideen, die Früchte getragen haben, dankbar. Denn Ruhe lässt sich nicht verordnen, sie muss aus den Rahmenbedingungen wachsen. Aber auch dieses Engagement ist endlich: Die Schule wird in den nächsten Jahren mehr i-Männchen begrüßen als Viertklässler gehen werden. Die Schülerzahlen werden wachsen und damit auch die Anmeldezahlen beim Verein für Übermittagsbetreuung. Eine Perspektive für mehr Raum ist aktuell aber nicht im Gespräch.