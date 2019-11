Tolles Ambiente für das traditionelle Martinsspiel

Wetter ist kein Wunschkonzert. Wenn die Nachbarn aus der Westerbauer sich das Wetter für den Martinszug malen dürften, dann hätte es so ausgesehen wie am späten Sonntagnachmittag. Trocken und kalt, aber nicht zum Frösteln geeignet, lockte es viele junge Familien in den Westen. So war der Zug vom Erdbüsken zum Gräftenhof Schulze Ehring auch lang. Angeführt wurde er vom Spielmannszug der Kolpingsfamilie, der Jugend- und der Freiwilligen Feuerwehr, die mit Fackeln neben der Musik ging. Es folgte St. Martin mit einem Leihpferd, das am Freitag schon seine Ruhe beim Martinsspiel in Davensberg bewiesen hatte.

Auf dem Hof Schulze Ehring bat Moderator Sebastian Tönies zu Beginn immer wieder, weiter durchzurücken, damit alle etwas sehen konnten. Zuerst fiel ihnen der Bettler (Tim Falke) am Lagerfeuer auf. Zum Martinslied, dass die Kinder sangen, fingen die Augen an zu strahlen. Die Finger zeigten auf eine Lücke im Kreis: „Mama, da kommt der Heilige Martin. Ich sehe ihn schon.“ Er teilte Mantel, Brot und Getränk mit dem Bettler, um sich dann als Bischof umzuziehen. Pastoralreferent Ralf Wehrmann arbeitete das Gesehene mit den Kindern kurz auf, dann ging es weiter zu Scheune. Bratwurst, Hackis und Getränke warteten hier genauso wie die Martinstüten, die im Vorfeld bestellt worden waren. Bei der Ausgabe hatte der Heilige Martin viel zu tun.