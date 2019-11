Teilnehmer schnüren ein Erste-Hilfepaket gegen Stress

Ja, so viel haben wir mittlerweile gelernt: Stress kann durchaus nützlich sein, doch ein zuviel davon macht uns krank. Da sind auf der einen Seite der Beruf, auf der anderen Seite Haushalt, Familie und jede Menge Termine. Und was passiert? Wir sind mittendrin im Hamsterrad, das sich täglich munter vorwärts dreht. Wir leben in so einer Tretmühle, dass es vieler kleiner Schritte bedarf, um dort wieder hinaus zu kommen. Nur wie? Hier setzte Dipl. Heilpädagogin und Yogalehrerin Anja Buba am Donnerstagabend im Kindergarten St. Lambertus an. Denn das Familienzentrum und der Förderverein hatten zum Vortrag „Stress ade – Erfolgreiches Stressmanagement im beruflichen und privaten Alltag“ eingeladen.

Buba beschränkte sich keineswegs auf die Rolle der „Alleinunterhalterin“. Sie nahm die Teilnehmer mit, die sich zu diesem Termin eingefunden hatten. Schließlich waren ja genau sie es, die allerhand zum Thema Stress zu sagen hatten. Und gerade diese etwas andere Herangehensweise an das Thema, was derzeit durchaus die Massen bewegt, machte den Abend so spannend und brachte vor allem Ergebnisse.

Jeder steuerte etwas bei und gemeinsam schnürten Referentin und Teilnehmer ein Erste-Hilfepaket gegen Stress. Zunächst einmal wurde erarbeitet, was Stress überhaupt auslösen kann. Von Kopfschmerzen bis Verspannungen, Schlafstörungen und schlechte Laune landete da eine lange Liste auf dem Flipchart. Erster Ansatzpunkt um gegenzusteuern ist die eigene Reflektion. „Was sind die Auslöser, nehme ich erste Warnsignale wahr?“ so Buba. Ist das der Fall, ist man schon einen großen Schritt weiter und kann Gegenmaßnahmen ergreifen. Vor allem das Training des eigenen Feingefühls spielt dabei eine Rolle.

Und da kommt ein Begriff ins Spiel, der gerade in der heutigen Zeit immens wichtig ist: Achtsamkeit. Denn bewusst gegenzusteuern, sich bewusst Zeit zu nehmen, bewusst in sich hineinlauschen und achtsam mit sich selbst zu sein, dass sind die Hauptzutaten, um Stress zu mindern und es nicht zum Äußersten – dem bekannte Burnout – kommen zu lassen. Die Teilnehmer erarbeiteten eine Pyramide. Ein Atemzug – eine Minute Stille. Der Anfang wäre gemacht. Gesteigert wird diese Stille dann irgendwann auf zehn Minuten. Ferner gehört wöchentlich eine Stunde Sport zu diesem Konzept. Ob Yoga oder Ausdauer, das bleibt jedem selbst überlassen. Tiefe Atemzüge und eine Minute Stille lassen sich perfekt in den Alltag einbauen, ob im Büro oder auf dem Weg zum Auto. Möglichkeiten gibt es da ganz viele. Es sind erste Schritte der Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst. Und eben diese hilft dann auch, wenn wieder so ein Vogel namens „Stressvogel“ dazwischen grätscht. Und der nistet sich gerne in die Gedanken ein. Sätze wie „das gibt es doch nicht!“ sind so beliebte Gedanken, die runterziehen. Da hilft es das Beste aus der Situation zu machen und sie anzunehmen. Auch das Defizit-Denken „Ich schaffe das nicht“ ist ein solcher „Gedanken-Klassiker“. Die Liste ist lang, aber wie gesagt, viele kleine Schritte und eine achtsame Haltung führen zum Ziel. Raus aus dem Hamsterrad, raus aus der Stressfalle, hin zur Gelassenheit. Ein Abend, der den begeisterten Teilnehmern viel brachte und noch mehr Input bescherte.