Das Wiedersehen 50 Jahre nach ihrer Einschulung in der Mariengrundschule Herbern wurde am Samstag gebührend gefeiert. 25 von 54 ehemaligen Schülern (sechs Mitschüler sind bereits verstorben) plauderten über alte Zeiten. Zum 25-Jährigen hatten sich die ehemaligen Grundschüler zum ersten mal getroffen. Geschichten aus der guten alten Zeit mit den Lehrern Anne Berning, Johannes Sickmann, Karl Herbsthoff und Doris Wesselmann waren wieder Allgegenwärtig. Organisiert wurde das Treffen von Elisabeth Koch, Eva Fabritius, Detlef Eckey und Marion Berg. Nach einer Führung durch die Grundschule ging es zum gemütlichen Ausklang in die Pizzeria Antica Fattoria am Kirchplatz.