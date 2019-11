CDU nominiert Risthaus-Nachfolger

Thomas Stohldreier (47), ist in Ochtrup geboren, zur Grund- und Realschule gegangen, um dann in Burgsteinfurt das Fachabitur abzulegen. 1991 startete er bei der Stadt Ochtrup seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Später ließ er sich zum Verwaltungsfachwirt fortbilden. Von 2002 bis 2006 war er für die Stadt Sendenhorst tätig. Dort begann er das Studium zum Verwaltungs-Betriebswirt, das er 2007 abschloss. In der Zwischenzeit war er 2006 nach Everswinkel gewechselt. Zwölf Jahre leitete er den Fachbereich für Ordnung, Soziales, Schule und Kultur. Der Wunsch, etwas Neues anzugehen, traf sich mit einer Stellenausschreibung Aschebergs. Seit dem 1. Januar verantwortet er die Bereiche Ordnung und Soziales. Thomas Stohldreier wohnt in Münster, ist verheiratet und hat zwei Kinder.