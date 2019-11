Zum traditionellen Buchsonntag hatten sich die Verantwortlichen der Bücherei Herbern rund um Sprecherin Heike Schwartländer etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Geschichtenerzählerin und Theaterpädagogin Susanne Tiggemann aus Schwerte begeisterte an dem Nachmittag Alt und Jung mit ihren Erzählungen.

„Wo sind Geschichten denn eigentlich zu Hause?“ Die Steppkes antworteten spontan: In der Bücherei natürlich, aber auch in Büchern. Dass man diese auch ohne Bücher erzählen kann, davon überzeugte die Theaterpädagogin am Sonntagnachmittag in den Räumen des St. Benedikt Pfarrheims alle Besucher. Die Mädchen und Jungen hingen eine Stunde lang gespannt an den Lippen der Künstlerin, die ihnen als erstes das Märchen von Mafalda erzählte. Das Mädchen war alleine zu Hause und sorgte mit frischer Suppe, satten Bäuchen und tollen Märchen dafür, dass die gefährlichen Wölfe im angrenzenden Wald ihres kleinen Dorfes nicht ihre Feinde, sondern ihre Freunde wurden.

Die Theaterpädagogin erzählte die Geschichte nicht nur, sie spielte sie auch. Mal schlüpfte sie in die Rollen der furchtbaren und hungrigen Wölfe, die mit den leuchtenden Augen die Suppe mit vielen Würstchen gierig vom Teller aßen, mal in die Rolle von Mafalda, die die Hauptrolle in ihrem Märchen spielte, und mal spielte sie das kleine Wolfsjunge. Die Kinder unterstützen Tiggemann mit kleinen Einwänden und Ideen, diese nahm die Künstlerin gerne in ihre Geschichte auf. Somit wollte der kleine Hannes unbedingt die Suppe für die Wölfe mit Öl und Sahne zubereiten. Der Theaterpädagogin war es recht und Hannes zufrieden.

Susanne Tiggemann entführte die Kleinen aber auch die großen Zuhörer in vergessene Welten, ließ Kinderherzen höher schlagen und sorgte dafür, das 60 Minuten wie im Flug vergingen. Die Erzählerin betonte, dass sie als Geschichtenerzählerin immer alles dabei hat, um ihre Zuhörer mit in ihre Welt zu nehmen. Wichtig ist vor allem eins: „Zuhören und Zeit zusammen zu verbringen.“ Das Publikum in Herbern hat ihr gut gefallen. „Es war toll hier, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder.“