Da waren schon viele Hände nötig am Samstagmorgen, um die ganze Arbeit zu bewältigen. Denn was an Altkleidern zum Raiffeisenmarkt gebracht wurde, „das ist schon enorm“, unterstrich Christoph Möller , Altkleiderbeauftragter der Kolpingsfamilie Ascheberg. Gemeinsam mit Michael König, Mirko Ringe, Johannes Nöcker und Thomas Schmidt schob er bei dem Gemeinschaftsprojekt Kolpingsfamilie Ascheberg und Raiffeisenmarkt Ascheberg Dienst. Mittendrin statt nur dabei war Eddi Lütteke, seines Zeichens Beisitzer der Ascheberger Tafel. Denn auch diese Einrichtung profitierte von der Aktion. „Und da packe ich dann gerne mit an“, so Lütteke und katapultierte einen großen Altkleidersack auf die Ladefläche des Bullis, der nach zweieinhalb Stunden übrigens schon das vierte Mal geleert worden war. „Es ist wie gesagt wahnsinnig, was hier heute zu tun ist“, unterstrich Möllers. Ja, in der Tat, die Menschen standen zeitweise Schlange, um ihre vollen Altkleidersäcke loszuwerden. Und längst nicht jeder nahm dafür Kartoffeln mit nach Hause. Hier gab es pro drei Kilo Altkleider ein Kilo Kartoffeln. Sie spendeten die Kartoffeln. An die Ascheberger Tafel. Und Eddi Lütteke war dankbar. „Kartoffeln sind das was wir benötigen, so aber fast nie gespendet bekommen.“ Dank der Kolping-Raiffeisen Aktion konnten die Vorräte aufgestockt werden. 230 Kilo Kartoffeln kamen insgesamt für die Tafel zusammen. „Und das ist die Arbeit alle Mal wert, vor allem, weil wir hier alle super zusammengearbeitet haben“, so Lütteke. Raiffeisen Azubi Janis Forsmann wog mit Hilfe von Justus Stattmann unermüdlich Altkleider aus und gab dann Kartoffeln raus. Das Kolping-Team verfrachte die Säcke in den Bulli und brachte sie zum Ascheberger Lager, wo die Altkleider erst einmal zwischengelagert werden. „Im Frühjahr bringen wir sie dann zum Kolping-Recycling Werk nach Fulda“, erklärte Möller. Dort werden die Altkleider sorgfältig sortiert. Gut erhaltene Artikel werden Second Hand verkauft. In der Regel gehen lediglich acht bis zehn Prozent der Altkleider in die Industrie, wo sie zu Dämm-Material oder Putzlappen verarbeitet werden. Auch die Ascheberger Kolpingsfamilie profitiert von der Aktion, bei der am Samstag 3,2 Tonnen Altkleider zusammenkamen. „Von dem Erlös können wir dann Aktivitäten der Kolpingsfamilie finanzieren“, so Möller.