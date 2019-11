Doppelkopfturnier, Schützenfest 2019 und Schießturniere – bei der Generalversammlung der Schützenbruderschaft St. Lambertus Osterbauer am Freitagabend in der Gaststätte Brüggemann gab es viel zu besprechen und Revue passieren zu lassen. Nach den formellen Dingen zu Beginn, wurden einige Highlights der Vergangenheit besprochen, wie zum Beispiel die St. Sebastianus-Messe, das Essen bei Ulrich Wacker , die Wallfahrt nach Telgte oder der Offiziersausflug zum Schloss Nordkirchen. Auch über die jährliche Baumpflanzaktion und die Aktion „Saubere Landschaft“ wurde gesprochen. Ein großes Lob wurde Tino Sobotta ausgesprochen, der bei der Vogeltaufe für „gute Stimmung und leckeres Essen vom Grill“ sorgte, wie Brudermeister Stefan Greive empfand. Auch die Besuche bei den Festen der anderen Vereine wurden hervorgehoben. Weitere Termine in 2019 waren die Einladung zum Bundesfest im September sowie das Doppelkopfturnier im Pfarrheim mit 60 Teilnehmern.

Auch die Schießriege hatte viel zu berichten. Zuerst wurde Christopher Kneilmann zum Amt des neuen Jugendschießmeisters gratuliert. Das Vereinspokalschießen und das Panzerpokalschießen, jeweils im November stattfindend, erhielten genauso positives Feedback wie das Sommerfest mit mehr als 40 Teilnehmern und die Brauerei-Besichtigung in Soest.

Weitere Höhepunkte des Abends waren die Ehrungen von Prinz Bernd Mehring, Bezirksprinz Christian Wenz und die Wiederwahl von Brudermeister Stefan Greive, der das so kommentierte: „Ich bin sehr glücklich und im Großen und Ganzen benehmt ihr euch ja auch ganz ordentlich.“ Als neuer zweiter Kassierer wurde Ulrich Mersmann auserkoren. Die lustigen Anekdoten kamen dann beim Fazit vom Schützenfest zum Tragen. Der Heimweg wurde demnach in der Regel jeden Tag zu Fuß angetreten, außerdem waren Vogelschießen, Königsball und Frühschoppen ein voller Erfolg. Im April kommenden Jahres will die Bruderschaft zudem am Katharinenplatz einen Maibaum aufstellen. Dazu eingeladen sind alle Bürger Aschebergs und sonstige Interessenten. Bevor die Versammlung dem Ende entgegen ging, folgte noch die Festfolge für 2020, bei dem das Zelt dieses Jahr erstmals von Mengekamp aus Dülmen aufgebaut wird.