Mit der Spielzeugbörse endete am Wochenende ein arbeitsreiches Jahr für das Ascheberger Basarteam. Eines, von dem viele heimische Institutionen profitierten. Auch am Montag gab es Grund zur Freude. Anne Nöcker , die sich seit vielen Jahren um den Blumenschmuck in der Kapelle des Altenheims St. Lambertus kümmert, durfte sich über 100 Euro freuen. Während sie im Sommer vielfach auf die Blumen aus dem heimischen Garten zurückgreift, „kommt die Spende jetzt zum Winter wirklich gelegen, denn da gibt der Garten nicht mehr viel her“, bedankte sich Nöcker beim Basarteam. Auch Pfarrer Stefan Schürmeyer kam in den Genuss einer Finanzspritze. 300 Euro nahm er in Empfang. Eine Summe, so der Geistliche, die hilfsbedürftigen Familien in der Gemeinde zu Gute kommen soll. „Für diese Familien haben wir eine Kasse eingerichtet“, bedankte sich Schürmeyer.

45 Anbieter hatten bei der Spielzeugbörse am Samstag insgesamt 2022 Artikel zum Verkauf angeboten. 884 Artikel davon wechselten die Besitzer. „Damit liegen wir bei einem Verkauf von 44 Prozent“, so Barbara Ringe vom Basarteam. 20 Prozent des Erlöses wurden gespendet, insgesamt 400 Euro.