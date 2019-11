Mehr als Bock-Springen

Aroha Fitness, was das ist? Kurz ausgedrückt: Ein Kriegstanz im Dreivierteltakt. Und ein Fitness-Training, für das keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Aber eines, das durchaus Wirkung zeigt und die Ausdauer fordert, wie viele Teilnehmer am Samstag in der Turnhalle an der Herberner Straße feststellten, als Ina Schutzeichel ihnen diese Sportart beim Aktionstag der TuS Turnabteilung „Beim Turnen ist etwas los!“ vorstellte. Das Resultat: Begeisterung pur. Die Frage: Gibt es das Angebot künftig bei der Turnabteilung des TuS Ascheberg? Ginge es nach Tanja Dasbeck , Abteilungsleiterin Turnen, würde ein solches Angebot sofort stattfinden. Doch mit der Umsetzung ist es leider nicht so ganz einfach. „Uns fehlen die Hallenzeiten und auch die Übungsleiter“, gab sie zu. Die Nachfrage ist da. Turnen erfreut sich größter Beliebtheit. Bei allen Altersklassen. „Derzeit bietet unsere Turnabteilung elf Kurse und wir haben sieben Übungsleiter. Und ja, natürlich würden wir das Angebot liebend gerne ausbauen, wenn wir die Kapazitäten dafür hätten“, so Dasbeck. Was nur wenige vermuten: Die Turnabteilung zählt über 300 Mitglieder. Mehr noch, „wir sind hier eine tolle Gemeinschaft“, fügt Übungsleiterin Silvia May an. Viele bringen sich hier ein. Auch am Samstag waren zahlreiche Akteure am Erfolg des ersten Aktionstages beteiligt. Dieser bot Mitgliedern und solchen, die es werden wollen, eine ganze Menge Input. Mitmachen durfte jeder, ob bei den Seniorenangeboten, bei den Bauch & Rücken Workouts, beim Step-Arobic oder wie gesagt auch bei den Angeboten, die so bei der Turnabteilung (noch) nicht verfügbar sind: Aroha oder Yoga. Für den Kriegstanz im Dreivierteltakt konnte der TuS Übungsleiterin Ina Schutzeichel begeistern. „Aber sie wohnt nicht mal gerade um die Ecke, sondern hat eine weite Anreise in Kauf genommen“, erklärt Tanja Dasbeck, weshalb diese Fachfrau wohl eher nicht als künftige Übungsleiterin für diesen Bereich in Frage kommt. Fakt ist aber auch, dass die Turnabteilung am Ball ist, was neue Angebote anbelangt. „Denn wir würden unser Portfolio gerne ausbauen, da die Nachfrage da ist, und Turnen für Menschen aller Altersklassen attraktiv ist“, verdeutlicht Dasbeck.

Den Samstag haben auch viele Nichtmitglieder genutzt, um sich einen Überblick über das Angebot zu verschaffen.