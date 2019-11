„Jetzt bin ich mal gespannt, wie die anderen Parteien reagieren.“ Josef Reher , Mitglied der Bürgermeister-Findungskommission der CDU Ascheberg, ist zufrieden mit dem Ergebnis der Arbeit in der fünfköpfigen Gruppe. Der parteilose Thomas Stohldreier soll zu Beginn des Jahres 2020 von den Mitgliedern zum Bürgermeisterkandidaten nominiert werden ( WN berichtete).

Der Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales bei der Gemeinde Ascheberg berichtete am Infoabend auch, dass seine Frau Ester als medizinisch technische radiologische Assistentin arbeitet. Die Kinder sind 15 und vier Jahre alt. „Die Familie steht voll hinter meiner Kandidatur“, erklärte Stohldreier, der seiner Frau und den beiden Söhnen mit dem Schritt „einiges abverlangen wird. Deswegen möchte ich sie in ihrem sozialen Umfeld in Münster lassen. Wie sich die Dinge dann entwickeln, muss man sehen.“ Der CDU-Kandidat wollte den Mitgliedern „nichts versprechen, was ich nicht halten kann.“ Aber auch nicht völlig ausschließen, dass es doch zu einem Wohnortwechsel kommen könnte.

Der Frage, dass er schon vor fünf Jahren in Everswinkel als Kandidat auf das Bürgermeisteramt in der Vitusgemeinde gehandelt wurde, weicht Stohldreier aus: „Ich halte nicht viel davon, zurückzublicken. Ich habe hier und jetzt Spaß daran, einen Schritt weiter zu gehen.“

Die CDU hat auf WN-Anfrage schon einmal wissen lassen, dass verdiente Ratsmitglieder sich am 13. September 2020 nicht um ein erneutes Ratsmandat bewerben werden. Sicher ist, dass Herbern nach der CDU-Maxime einen neuen Bürgermeister bekommen wird. „Ich höre auf, das ist kein Geheimnis“, erklärte Amtsinhaber Bernhard Pettendrup den WN. Der Bakenfelder ist seit 2004 Mitglied des Gemeinderates. Bei seiner Premiere erzielte er das beste Einzelergebnis für die CDU. Im Mai 2018 wählte der Rat ihn zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister. Er trat die Nachfolge des überraschend verstorbenen Stefan Jehle an, der zu Beginn der Legislaturperiode Martina Bünnigmann abgelöst hatte. Neben dem hauptamtlichen gibt es in Ascheberg drei ehrenamtliche BürgermeisterInnen.