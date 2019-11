Wahlbezirke werden ortsscharf gebildet

Die ersten Voraussetzungen für die Kommunalwahl am 13. September 2020 sind geschaffen. Der Wahlausschuss der Gemeinde Ascheberg hat 14 Wahlbezirke festgelegt und dem Kreis für Landrats- und Kreistagswahl Vorschläge unterbreitet.

Die Verwaltung berichtete, dass sie aus organisatorischen Gründen bei der Europawahl im Mai die Wahllokale erstmals in gemeindeeigenen Gebäuden untergebracht habe. Die Räume könnten dort bereits am Freitag für die Wahl eingerichtet werden. Für die Kommunalwahl werde man in Ascheberg zwei Wahllokale in der Profilschule, je eins in der Mensa der Profilschule, der Grundschule, beim Gemeindemarketing und im INCA-Zentrum einrichten. In Davensberg werden beide Wahllokale im Dorfgemeinschaftshaus sein, in Herbern zwei in der Profilschule, je eins im Jugendtreff Südstraße, Verwaltungsgebäude Herbern und Kita Abenteuerland. Wichtig, so Johannes Goßheger, sei das barrierefreie Erreichen der Räume.

Anspruchsvoll wird es beim Suchen von Wahlhelfern, weil es deutlich mehr Wahlbezirke gibt. Für bis zu 18 Wahlvorstände werden etwa 130 Wahlhelfer benötigt. Wer Interesse hat oder aus einer Partei oder Gruppierung heraus Wahlhelfer vorschlagen will, kann das schon jetzt tun. Wegen der Sommerferien sollen die Einberufungen schon im Juni 2020 erfolgen. Die Briefwahlvorstände müssen übrigens nicht auszählen, sondern nur die Wahlunterlagen auf die Wahlbezirke verteilen. „Wir werden dann bis 18 Uhr kleine Urnen in die Wahllokal bringen“, informierte Goßheger.

Die Wahlbezirke wurden aufgrund der Einwohnerzahlen minus der Nicht-EU-Bürger zum 30. April 2019 gebildet. Zu berücksichtigen sind 14 885 Personen. Bei 14 Wahlbezirken errechnen sich daraus für einen Wahlbezirk eine Obergrenze von 1329 Einwohnern und eine Untergrenze von 797 Einwohnern. Die Verwaltung hatte zwei Varianten vorbereitet. In der Variante A waren etwa gleichgroße Wahlbezirke gebildet worden. Sie lagen zwischen 1002 und 1162 Einwohnern. Hier wäre es nötig gewesen, Ascheberger aus Nord- und Osterbauerschaft Davensberger Wahlbezirken hinzuzufügen.

In der Variante B waren die Wahlbezirke in den Ortsgrenzen festgelegt worden. Hier sind Ascheberger Wahlbezirke deutlich größer als in Davensberg. Der kleinste Bezirk in Davensberg berücksichtigt 835 Einwohner, der größte Ascheberger 1188 Einwohner. Der Ausschuss sprach sich mit dem Hinweis auf die Legalität einstimmig für diese Variante B aus.

Zwei Kreistagswahlbezirke sollen aus Capelle, Herbern und einem Ascheberger Bezirk sowie aus noch sechs Aschebergern und den beiden Davensberger Wahlbezirken gebildet werden.

Die nächste Sitzung des Wahlausschusses wird am 23. Juli 2020 sein. Dann werden die Wahlvorschläge geprüft und – wenn alles seine Richtigkeit hat – zur Wahl zugelassen.